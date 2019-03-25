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Спорт

Тутберидзе рассказала о личной трагедии перед Олимпиадой в Пхенчхане и уходе Медведевой

Российский тренер Этери Тутберидзе опубликовала личное письмо. Она рассказала, что перед началом Олимпийских игр в 2018 году у ее матери нашли рак мозга. Кроме того, для нее стал ударом уход Медведевой к Брайану Орсеру.

Коньки.
Коньки.
СС0

Этери Тутберидзе рассказала, что в день отъезда на сборы в Пхенчан у ее матери случился удар. Женщину частично парализовало. Впоследствии у нее обнаружили рак мозга.

А дочь Тутберидзе в этот момент осталась в одиночестве в Москве.

«Апогей спортивных достижений и профессионального счастья, столько лет безостановочной работы, две личных медали на Олимпиаде (золото и серебро). Целых две. Ну, радуйся, ну хотя бы улыбнись.
А в душе стоит комок, комок невысказанной боли», — пишет Тутберидзе.

После возвращения в Москву тренер боролась за жизнь матери. Женщина скончалась 8 ноября 2018 года, пишет gazeta.ru. Тутберидзе рассказала, что ее отец не дожил полгода до Олимпиады в Сочи, а мать «не смогла осознать и порадоваться за только прошедшую Олимпиаду».

Евгения Медведева.
Евгения Медведева.
Скриншот трансляции канала Telesport

Тренер упомянула и об уходе фигуристки Евгении Медведевой:

«Дальше — странный уход моих учениц, одну из которых я всем ставила в пример и для которой я честно сделала 200% из 100 возможных в спорте», — написала она.

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