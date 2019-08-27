«Тянем спинки!»: как выбирали самую зажигательную группу поддержки команды «Динамо-Алтай»

26 августа в Барнауле прошел кастинг участниц группы поддержки, которая будут выступать на домашних матчах хоккейного клуба «Динамо-Алтай». С предстоящего сезона присутствие на аренах красивых и спортивных черлидерш стало обязательным условием. В алтайской команде решили отнестись к этому вопросу со всей серьезностью.

В сезоне 2019−2020 годов группа поддержки обновленной команды «Динамо-Алтай» будет состоять из представительниц танцевальной школы «Инфинити дэнс шоу». На протяжении семи лет воспитанницы этой студии работали с командой «АлтайБаскет». Теперь они возьмут на себя хоккей.

По словам Татьяны Каракулиной, директора школы танцев «Инфинити», чтобы отобрать лучших из лучших, в студии провели предкастинг. Пройти его смогли лишь самые опытные и подготовленные девушки. Они и собрались на финальный этап.

Им предстояло в группах показать несколько поддержек и отрепетировать танцевальный отрывок. В отборе участниц будущей группы поддержки участвовали и представители хоккейного клуба «Динамо-Алтай».

Поющая и танцующая Виктория Федосеенко — одна из самых эффектных представительниц «Инфинити». Она — одна из тех, кто в этом году станет лицом алтайского хоккея.

Кастинг группы поддержки хоккейной команды «Динамо-Алтай» Дмитрий Лямзин

В предстоящем сезоне у команды будет сразу два состава чирлидеров — шесть основных участниц, которые будут танцевать в проходах обновленного Дворца зрелищ и спорта, и еще шесть «в запасе».

К концу сентября, когда стартует первенство в Высшей хоккейной лиге, девчонкам сошьют новые костюмы. В танцевальной школе обещают эффектные номера с помпонами, флагами и другой атрибутикой. Увидеть их можно будет на первом домашнем матче «Динамо-Алтай» 26 сентября. Болельщиков ждет жаркое зрелище.

В начале следующего месяца на официальной презентации хоккейной команды «Инфинити» представят собственный номер с хоккейными клюшками.