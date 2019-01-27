Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 января -17°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт
246

Тяжелый нокаут: Федор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру в бою за титул чемпиона мира

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру в финале Гран-при Bellator в тяжелом весе, пишут РИА Новости.

Федор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру в бою за титул чемпиона мира
Федор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру в бою за титул чемпиона мира
Скриншот с twitter.com, Bellator MMA

Бой прошел в Лос-Анджелесе и продлился 34 секунды. Бейдер отправил Емельяненко в нокаут. Американец стал первым чемпионом Bellator в двух весовых категориях одновременно, пишет «Спорт-Экспресс».

После победы Райан Бейдер попросил болельщиков поддержать российского бойца. Он сказал, что для него была честь находиться в клетке с Федором Емельяненко, отмечают РИА Новости.

…У меня было психологическое давление, я знал, что дерусь с величайшим бойцом всех времен. Но удалось абстрагироваться от этого и победить. Мы тренировали все время этот удар, — отметил Бейдер после боя.

Это поражение стало шестым для 42-летнего Емельяненко при 38 победах в смешанных единоборствах. 35-летний Бейдер, который теперь владеет чемпионскими поясами в двух весовых категориях, одержал 27 победу при пяти поражениях.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость