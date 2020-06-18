У барнаульского гребного канала может появиться остановочная жд-платформа и свой причал

К маю 2021 года вблизи гребного канала планируется оборудовать железнодорожную платформу для остановки электричек. С вокзала Барнаула до спорткомплекса на протоке Оби можно будет добраться за восемь минут.

Размер остановочной платформы будет равен длине шести пассажирских вагонов. С платформы оборудуют лестничный спуск. Располагаться остановка будет прямо напротив барнаульского гребного канала.

Запустить железнодорожное сообщение через эту точку планируется перед этапом Кубка мира 2021 года.

Как сообщил altapress.ru Юрий Шамков, председатель Алтайской федерации гребли на байдарках и каноэ, оборудованием платформы будут заниматься «Российские железные дороги». Предварительные переговоры с руководством компании в Алтайском крае и Сибирском федеральном округе прошли успешно.

Как можно добраться до канала

Пока доехать до барнаульского гребного канала можно только на машине. Учитывая, что с каждым годом посещаемость объекта растет, а на Кубок мира приедут тысячи зрителей, организаторы хотят расширить транспортные возможности объекта.

Гребной канал Михаил Хозяйкин

В перспективе помимо автомобилей и электричек сюда будут ходить и автобусы. Следующим этапом станет создание собственного причала на протоке, которая соединяет гребной канал и Обь.

Юрий Шамков,

председатель Алтайской федерации гребли на байдарках и каноэ:

Мы рассчитываем, что со временем на прилегающей к гребному каналу территории появится полноценная рекреационная зона с цивилизованным пляжем и пространством для отдыха. Здесь же можно оборудовать причал для пассажирских теплоходов. 30 минут речной прогулки — и ты на месте.

Что известно о соревнованиях

Этап Кубка мира по гребле в Барнауле пройдет с 20 по 23 июня 2021 года. До этого крупные международные старты столица края принимала в сентябре 2018 года. «Кубок Чемпионов» собрал 48 лучших гребцов и тысячи довольных зрителей.

На барнаульском гребном канале стартовал международный «Кубок Чемпионов» Дмитрий Лямзин

Этап Кубка мира по спринту на каноэ в 2021 году станет отборочным к Олимпийским играм в Токио. Это значит, что в Барнауле разыграют лицензии на главный старт четырехлетия.

В августе на Алтае вновь приедут представители Международной федерации каноэ (ICF), чтобы на месте обсудить все организационные моменты.