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У хоккейного «Динамо-Алтай» начинается решающая стадия плей-офф. Чего ждать зрителям?

Уже в ближайшую субботу, 29 февраля, «Динамо-Алтай» начинает свое выступление в Кубке Федерации. Учитывая, что в регулярном первенстве команда заняла третье место, стартовать ей придется со стадии четвертьфинала.

Второй домашний матч "Динамо-Алтай" с "Чебоксарами". 19 января 2020 года
Второй домашний матч "Динамо-Алтай" с "Чебоксарами". 19 января 2020 года
Дмитрий Лямзин
1 Сколько на стадии плей-офф будет матчей?

Серии матчей по системе плей-офф проводятся в три стадии: ¼ финала (3 серии), ½ финала (2 серии) и Финал первенства (1 серия). Команды получают номера «посева» в порядке убывания спортивных результатов по итогам первого этапа соревнования.

Команда, занявшая по итогам первого этапа соревнования первое место, начинает второй этап со стадии ½ финала. Это право завоевала команда «Челны».

Преимущество своей площадки на всех стадиях розыгрыша получают команды с более высоким номером «посева». Пары для каждой стадии плей-офф формируются по принципу: наиболее высокий номер «посева» играет с наименьшим номером «посева», второй по счету — с предпоследним и т.д.

На стадии четвертьфинала алтайским хоккеистам достался «Кристалл» из Саратова.

Второй домашний матч &quot;Динамо-Алтай&quot; с &quot;Чебоксарами&quot;. 19 января 2020 года
Второй домашний матч «Динамо-Алтай» с «Чебоксарами». 19 января 2020 года
Дмитрий Лямзин
2 Когда начнутся игры?

Первую игру на домашней арене динамовцы проведут 29 февраля, затем 1 марта. Поле этого уедут на выезд. Если потребуется, еще три встречи в Барнауле запланированы на 8, 11 и 14 марта.

3 За запланировано далее?

Серии матчей ½ финала Кубка Федерации проводятся в следующие сроки: 21, 22, 25, 26, 29 марта, 1 и 4 апреля 2020 года. Финал запланирован на 11, 12, 15, 16, 19, 22 и 25 апреля.

Второй домашний матч &quot;Динамо-Алтай&quot; с &quot;Чебоксарами&quot;. 19 января 2020 года
Второй домашний матч «Динамо-Алтай» с «Чебоксарами». 19 января 2020 года
Дмитрий Лямзин
4 Сколько будут стоить билеты?

В билетной программе на матчи плей-офф ничего не изменится. Входной билет на домашние матчи «Динамо-Алтай», как и прежде, стоит от 150 до 250 рублей.

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