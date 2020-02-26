У хоккейного «Динамо-Алтай» начинается решающая стадия плей-офф. Чего ждать зрителям?

1 Сколько на стадии плей-офф будет матчей?

Серии матчей по системе плей-офф проводятся в три стадии: ¼ финала (3 серии), ½ финала (2 серии) и Финал первенства (1 серия). Команды получают номера «посева» в порядке убывания спортивных результатов по итогам первого этапа соревнования.

Команда, занявшая по итогам первого этапа соревнования первое место, начинает второй этап со стадии ½ финала. Это право завоевала команда «Челны».

Преимущество своей площадки на всех стадиях розыгрыша получают команды с более высоким номером «посева». Пары для каждой стадии плей-офф формируются по принципу: наиболее высокий номер «посева» играет с наименьшим номером «посева», второй по счету — с предпоследним и т.д.

На стадии четвертьфинала алтайским хоккеистам достался «Кристалл» из Саратова.