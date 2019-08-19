У главной хоккейной команды края появился новый талисман

Хоккейная команда «Динамо-Алтай» подвела итоги конкурса на новый талисман команды. Наибольшую симпатию у любителей хоккея вызвал Енот Крага. За него и проголосовали болельщики, сообщает «Алтайский спорт».

Конкурс на новый талисман команды «Динамо-Алтай» объявили в июле.

Новой команде нужен новый талисман! Прежний маскот команды — Бык СимОн — верой и правдой служил нашему клубу и теперь отправляется на заслуженный отдых. Фантазия — приветствуется! Креативность — одобряется! Оригинальность — поощряется, — написали на страничке клуба в соцсети.

Варианты талисмана предлагались разные: это был и дикий кот Манул, и Кабантес — кого только не предлагали. Но наибольшее число голосов в соцсети «ВКонтакте» набрал Енот Крага. Эскиз Енота представил на конкурс Сергей Старыгин.

Теперь уже ясно: именно этот персонаж станет талисманом главной краевой команды, а по эскизу победителя сделают полноценный «маскот». В клубе объяснили, что авторское право останется за создателем графического образа талисмана, а клуб будет правообладателем.

В клубе надеются, что Енот Крага принесет удачу команде.