У главной хоккейной команды края появился новый талисман

Конкурс на новый талисман команды «Динамо-Алтай» объявили в июле.
Новой команде нужен новый талисман! Прежний маскот команды — Бык СимОн — верой и правдой служил нашему клубу и теперь отправляется на заслуженный отдых. Фантазия — приветствуется! Креативность — одобряется! Оригинальность — поощряется, — написали на страничке клуба в соцсети.
Варианты талисмана предлагались разные: это был и дикий кот Манул, и Кабантес — кого только не предлагали. Но наибольшее число голосов в соцсети «ВКонтакте» набрал Енот Крага. Эскиз Енота представил на конкурс Сергей Старыгин.
Теперь уже ясно: именно этот персонаж станет талисманом главной краевой команды, а по эскизу победителя сделают полноценный «маскот». В клубе объяснили, что авторское право останется за создателем графического образа талисмана, а клуб будет правообладателем.
В клубе надеются, что Енот Крага принесет удачу команде.