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Спорт

У олимпийской чемпионки Софии Поздняковой нашлись барнаульские корни

Бабушка олимпийской чемпионки по фехтованию на саблях Софии Поздняковой — первая в Алтайском крае мастер этого вида спорта Александра Кузмина, узнал «Алтайский спорт».

Софья Великая и София Позднякова в финальном турнире Олимпиады в Токио.
Софья Великая и София Позднякова в финальном турнире Олимпиады в Токио.
Скриншот трансляции

Александра Кузмина до сих пор в строю — она работает тренером в барнаульской спортшколе № 10. Мама Софии, Анастасия Кузмина, дважды выступала на юниорских первенствах мира, в 1991 году в составе юниорской сборной СССР стала обладательницей серебряной медали

Сами Поздняковы живут в Москве, София выступает за Новосибирск. В детстве олимпийская чемпионка часто гостила в Барнауле и на даче в Бобровке.

Сразу после окончания олимпийского финала бабушке стали поступать поздравления от алтайских фехтовальщиков и друзей семьи.

24-летняя София Позднякова впервые в карьере принимала участие в Олимпиаде и взяла золотую медаль. По ходу турнира она одержала победы над француженкой Манон Брюне, китаянками Цянь Цзяруй и Ян Хенъюй и итальянкой Росселой Грегорио. В финале обыграла россиянку Софью Великую.

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