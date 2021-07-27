У олимпийской чемпионки Софии Поздняковой нашлись барнаульские корни

Бабушка олимпийской чемпионки по фехтованию на саблях Софии Поздняковой — первая в Алтайском крае мастер этого вида спорта Александра Кузмина, узнал « Алтайский спорт ».

Софья Великая и София Позднякова в финальном турнире Олимпиады в Токио.

Александра Кузмина до сих пор в строю — она работает тренером в барнаульской спортшколе № 10. Мама Софии, Анастасия Кузмина, дважды выступала на юниорских первенствах мира, в 1991 году в составе юниорской сборной СССР стала обладательницей серебряной медали

Сами Поздняковы живут в Москве, София выступает за Новосибирск. В детстве олимпийская чемпионка часто гостила в Барнауле и на даче в Бобровке.

Сразу после окончания олимпийского финала бабушке стали поступать поздравления от алтайских фехтовальщиков и друзей семьи.

24-летняя София Позднякова впервые в карьере принимала участие в Олимпиаде и взяла золотую медаль. По ходу турнира она одержала победы над француженкой Манон Брюне, китаянками Цянь Цзяруй и Ян Хенъюй и итальянкой Росселой Грегорио. В финале обыграла россиянку Софью Великую.