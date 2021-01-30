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Спорт

У попавших под санкции российских биатлонистов будут новый флаг и гимн

Российские биатлонисты смогут выступить на грядущем мировом первенстве под флагом Союза Биатлонистов России (СБР), а в качестве гимна будут использовать гимн Международного Союза Биатлонистов (IBU).

Сборная России по биатлону
Сборная России по биатлону
http://biathlonrus.com/

Чемпионат Мира пройдет 10−21 февраля 2021 года в словенской Поклюке.

IBU в скором времени утвердит форму для российских спортсменов, а также для вспомогательного персонала. Она будет использоваться на мировых первенствах следующие два года.

Форма может выглядеть в цветах российского флага, но сама символика строго настрого запрещена. Название Союза Биатлонистов России также нельзя применять, поэтому россияне будут выступать под англоязычной аббревиатурой RBU (Russian Biathlon Union).

Сборная России по биатлону
Сборная России по биатлону
biathlonrus.com/

Что касается поднятия и присутствия российского флага, на соревнованиях, то это также будет запрещено. Вместо этого будут флаги с логотипом RBU.

«В качестве гимна россияне смогут представить наш официальный гимн», — отмечает Международный Союз Биатлонистов.

Напомним, в конце декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение относительно допингового спорта между РУСАДА и WADA. Теперь российским спортсменам два года запрещено выступать под национальным флагом. Гимн тоже оказался под запретом.

На два года в России отменены все Чемпионаты мира.

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