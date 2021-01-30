У попавших под санкции российских биатлонистов будут новый флаг и гимн

Чемпионат Мира пройдет 10−21 февраля 2021 года в словенской Поклюке.
IBU в скором времени утвердит форму для российских спортсменов, а также для вспомогательного персонала. Она будет использоваться на мировых первенствах следующие два года.
Форма может выглядеть в цветах российского флага, но сама символика строго настрого запрещена. Название Союза Биатлонистов России также нельзя применять, поэтому россияне будут выступать под англоязычной аббревиатурой RBU (Russian Biathlon Union).
Что касается поднятия и присутствия российского флага, на соревнованиях, то это также будет запрещено. Вместо этого будут флаги с логотипом RBU.
«В качестве гимна россияне смогут представить наш официальный гимн», — отмечает Международный Союз Биатлонистов.
Напомним, в конце декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение относительно допингового спорта между РУСАДА и WADA. Теперь российским спортсменам два года запрещено выступать под национальным флагом. Гимн тоже оказался под запретом.
На два года в России отменены все Чемпионаты мира.