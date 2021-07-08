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Спорт

У российских гребцов-олимпийцев в допинг-пробах нашли мельдоний

В допинг-пробах Никиты Моргачева и Павла Сорина обнаружен мельдоний.

Олимпийский флаг.
Олимпийский флаг.
commons.wikimedia.org, СС0

Это стало катастрофой для Федерации гребного спорта России (ФГСР) в преддверии Олимпиады в Токио, заявил президент организации Алексей Свирин, пишет bfm.ru.

У российских гребцов во время тренировочного сбора в Греции тест на допинг дал положительный результат, отмечает РИА Новости.

По словам Свирина, будет проведено расследование инцидента и в ближайшее время вскрыта проба B. Федерация собирается оформить участие в Олимпийских играх двух запасных спортсменов.

Ранее российским синхронисткам запретили выступать на Играх в купальниках с медведями.

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