У российских гребцов-олимпийцев в допинг-пробах нашли мельдоний

В допинг-пробах Никиты Моргачева и Павла Сорина обнаружен мельдоний.

Это стало катастрофой для Федерации гребного спорта России (ФГСР) в преддверии Олимпиады в Токио, заявил президент организации Алексей Свирин, пишет bfm.ru.

У российских гребцов во время тренировочного сбора в Греции тест на допинг дал положительный результат, отмечает РИА Новости.

По словам Свирина, будет проведено расследование инцидента и в ближайшее время вскрыта проба B. Федерация собирается оформить участие в Олимпийских играх двух запасных спортсменов.

Ранее российским синхронисткам запретили выступать на Играх в купальниках с медведями.