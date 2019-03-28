Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 марта -4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Украинец Усик отказался от боя с российским боксером Лебедевым и потерял титул

Украинский боксер Александр Усик отказался от боя с россиянином Денисом Лебедевым и от титула чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.

Бокс.
Бокс.
Открытые источники в Интернете

Ранее WBA обязала Усика провести титульный бой против Лебедева и назначила промоутерские торги на 28 марта, пишет ТАСС.

«Этот бой не состоится, потому что мы с командой решили перейти в супертяжелую весовую категорию, по этим причинам мы не можем боксировать с Денисом. Я отказываюсь от пояса, не хочу чтобы он просто так у меня был, пускай ребята за него боксируют. Денису успехов», — сказал 32-летний Усик.

Усик также владеет чемпионскими поясами по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC). В послужном списке 32-летнего боксера 16 побед (12 нокаутом), ни одного поражения. Украинец является первым победителем Всемирной боксерской суперсерии.

Денис Лебедев — официальный претендент на титул чемпиона мира WBA. На счету 39-летнего россиянина 32 победы, 23 из которых он одержал нокаутом, и два поражения.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость