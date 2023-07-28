28 июля
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Спорт

Украинская саблистка объяснила, почему не пожала руку россиянке из Барнаула

Украинская саблистка Ольга Харлан рассказала, почему не пожала руку Анне Смирновой после поединка. Ее слова приводит France 24.

Поединок.
Поединок.
Соцсети

«Мы, украинские спортсмены, готовы встретиться с россиянами на спортивной арене, но мы никогда не пожмем им руки», — заявила Харлан.

Этот вопрос она заранее обсудила с главой Международной федерации фехтования (FIE) Эммануэлем Кациадакисом. По ее словам, глава заверил, что руку можно не пожимать в случае победы. А она выиграла со счетом 15:7.

«Я думала, что у меня есть его слово, чтобы быть в безопасности, но, видимо, это не так. Эта федерация никогда не изменится», — заключила она.

Напомним, после поединка Смирнова подошла к Харлан пожать руку. Однако наткнулась на саблю. Украинка выдвинула протест, что-то сказала сопернице и ушла.

Харлан дисквалифицировали.

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