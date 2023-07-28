«Мы, украинские спортсмены, готовы встретиться с россиянами на спортивной арене, но мы никогда не пожмем им руки», — заявила Харлан.
Этот вопрос она заранее обсудила с главой Международной федерации фехтования (FIE) Эммануэлем Кациадакисом. По ее словам, глава заверил, что руку можно не пожимать в случае победы. А она выиграла со счетом 15:7.
«Я думала, что у меня есть его слово, чтобы быть в безопасности, но, видимо, это не так. Эта федерация никогда не изменится», — заключила она.
Напомним, после поединка Смирнова подошла к Харлан пожать руку. Однако наткнулась на саблю. Украинка выдвинула протест, что-то сказала сопернице и ушла.
Харлан дисквалифицировали.