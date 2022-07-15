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Спорт

Умер Георгий Ярцев, бывший тренер сборной России по футболу

Умер Заслуженный тренер РФ Георгий Ярцев, возглавлявший сборную России по футболу с 2003 по 2005 годы. Ему было 74 года. Об этом сообщает телеграм-канал московского футбольного клуба «Спартак».

Георгий Ярцев
Георгий Ярцев
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«Воспитанник костромского футбола навсегда вошёл в историю „Спартака“ как блистательный игрок, яркий тренер и выдающийся человек», — говорится в тексте поста.

Буквально неделю назад Георгий Ярцев появлялся на публике в добром здравии. Во время матча легенд петербуржского «Зенита» и московского «Спартака», состоявшегося 8 июля, Георгий Ярцев вошел в тренерский штаб «красно-белых» с Олегом Романцевым.

Что стало причиной скоропостижного ухода из жизни, не уточняется.

Напомним, Георгий Ярцев возглавил сборную России по футболу в сложном для команды 2003 году, и проведя ее через стыковые матчи со сборной Уэльса, вывел россиян в финальную часть чемпионата Европы. Также тренировал московские «Спартак», «Динамо» и «Торпедо», а также волгоградский «Ротор».

Наиболее продуктивный отрезок игровой карьеры Георгий Ярцев провел в «Спартаке» (Москва) с 1977 по 1980 год, забив 55 мячей в 116 матчей.

Георгий Ярцев — чемпион СССР (в качестве игрока) и России (как тренер). Дважды признавался тренером года в России по версии РФС — в 1996 и 2003 годах.

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