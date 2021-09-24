Умер капитан первых команд мастеров Барнаула по хоккею и футболу

На 94-м году ушел из жизни Владимир Гальченко, видный руководитель алтайского спорта в советское время, капитан первой команды мастеров региона по хоккею и футболу, сообщили в ХК « Динамо — Алтай »

В клубе выразили глубокие соболезнования и благодарность за вклад в развитие хоккея.

Владимир Гальченко был первым капитаном хоккейной и футбольной барнаульских команд мастеров класса «Б» в 50-х годах. Долгое время он сам играл в хоккейной команде «Спартака», а затем «Мотора», был правой рукой тренера — Василия Фомичева.

Участник первенства РСФСР по футболу в составе барнаульского «Спартака», а также барнаульского «Урожая». Как спортсмена, его всегда отличали отличные организаторские способности, умение сплотить команду, в трудные минуты повести ее за собой.

После завершения игровой карьеры Гальченко возглавлял горспорткомитет, семь лет работал зампредседателя крайспорткомитета, руководил отделом по физической культуре и спорту крайсовпрофа, многое сделал для студенческого спорта, будучи председателем краевого спортобщества «Буревестник».

Также он был инструктором-методистом футбольной школы «Динамо», чтобы наладить работу кузницы футбольных кадров в сложных условиях 1990-х годов.