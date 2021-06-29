Умер президент Детской футбольной лиги, уроженец Алтайского края Виктор Горлов

«На 69-м году после продолжительной болезни ушел из жизни президент Детской футбольной лиги Виктор Горлов. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Виктора Николаевича», — говорится в сообщении.

Горлов стоял у истоков создания ДФЛ в 1993 году — с тех пор был президентом лиги. Через соревнования ДФЛ прошли сотни футболистов и членов сборной России.

Был одним из основателей и организатором запуска фестиваля детских футбольных команд «Локобол-РЖД», ставшим крупнейшим футбольным турниром для детей в стране.

Как уточняет «Спорт-Экспресс», Виктор Николаевич долго болел онкологией, но, к сожалению, полгода назад началось обострение.