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Спорт

Умер президент Детской футбольной лиги, уроженец Алтайского края Виктор Горлов

Во вторник, 29 июня, скончался президент Детской футбольной лиги (ДФЛ) Виктор Горлов, сообщает Российский футбольный союз.

Виктор Горлов, президент Детской футбольной лиги (ДФЛ).
Виктор Горлов, президент Детской футбольной лиги (ДФЛ).
rfs.ru.

«На 69-м году после продолжительной болезни ушел из жизни президент Детской футбольной лиги Виктор Горлов. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Виктора Николаевича», — говорится в сообщении.

Горлов стоял у истоков создания ДФЛ в 1993 году — с тех пор был президентом лиги. Через соревнования ДФЛ прошли сотни футболистов и членов сборной России.

Был одним из основателей и организатором запуска фестиваля детских футбольных команд «Локобол-РЖД», ставшим крупнейшим футбольным турниром для детей в стране.

Как уточняет «Спорт-Экспресс», Виктор Николаевич долго болел онкологией, но, к сожалению, полгода назад началось обострение.

Виктор Горлов родился 24 мая 1953 года в селе Александровка Алтайского края, окончил Барнаульский педагогический институт по специальности педагог.

Работал журналистом, возглавлял отделы спорта газет «Комсомольская правда», «Известия», «Труд».

Был первым президентом Ассоциации мини-футбола СССР и футзала СССР. Организатор первого в СССР коммерческого футбольного турнира «Честь марки» и всесоюзного клуба болельщиков «Гол!».

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