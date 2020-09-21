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Уникальная «Эстафета поколений» пройдет в Барнауле

26 сентября 2020 года на биатлонном комплексе «Алтайского училища олимпийского резерва» состоится «Эстафета поколений», в которой вместе с ветеранами на старт выйдут и самые юные биатлонисты, лишь начинающие свой спортивный путь.

В Барнауле состоится «Эстафета поколений».
В Барнауле состоится «Эстафета поколений».
Фото предоставлено организатором

Стоит отметить, что подобные соревнования проводятся только в Барнауле. В эстафете примут участие биатлонисты в возрасте от 10 до 70 лет из Барнаула, Бийска, Змеиногорска, Новосибирска, Томска и Республики Алтай.

Эстафетная гонка традиционно включает 6 этапов с огневыми рубежами. Причем, на последних этапах спортсмены соревнуются на лыжероллерах. Эстафета передается от младших к старшим участникам.

«Эстафета поколений» — хорошая традиция, которую стараются укрепить ветераны биатлона на протяжении нескольких лет. Многие ветераны — известные спортсмены. Дети от них узнают, как можно достичь больших успехов в спорте.

Победители и призеры соревнований получат кубки, медали и дипломы, а так же ценные призы.

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