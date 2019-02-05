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Спорт

«Урок усвоил. Ваш Саша»: футболист Кокорин в письме из тюрьмы попросил прощения у болельщиков

РИА Новости опубликовало письмо нападающего ФК «Зенит» Александра Кокорина, в котором футболист принес извинения болельщикам, одноклубникам и тренерскому штабу.

Снимок в Instagram Александра Кокорина.
Снимок в Instagram Александра Кокорина.
опубликовано на zapiski-pozitiv.ru

Кокорин просит прощения за то, что подвел всех и не может «помогать своим участием в тренировочном процессе и соревнованиях».

Из письма Александра Кокорина:

Как спортсмен и человек публичный я не должен был так поступать, извиняюсь, не сдержался.

Признаю, что моя реакция на оскорбления меня, моего брата и остальных присутствующих была чрезмерной, но после конфликта я публично извинился и готов загладить причиненный вред.

Урок я полностью усвоил, тюрьма этому способствует, очень хотелось бы выйти на волю, активно заняться спортом и все свободное время посвятить своей семье.

Ваш Саша.

Напомним, в начале октября произошли две потасовки с участием полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла и игрока любительской лиги Александра Протасовицкого.

На видео с камер видно, что они напали на водителя одной из ведущих Первого канала, затем в кафе — на главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Сторона защиты утверждает, что оба нападения были спровоцированы, и в драке участвовали не все.

Два дня поле произошедшего футболисты не выходили на связь, однако потом пришли в полицию, откуда их отправили в изолятор.

Возбуждены уголовные дела о хулиганстве в составе группы лиц и о побоях.

В декабре Тверской суд Москвы на два месяца продлил арест Кокорина и Мамаева.

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