«Урок усвоил. Ваш Саша»: футболист Кокорин в письме из тюрьмы попросил прощения у болельщиков

Кокорин просит прощения за то, что подвел всех и не может «помогать своим участием в тренировочном процессе и соревнованиях».

Как спортсмен и человек публичный я не должен был так поступать, извиняюсь, не сдержался.

Признаю, что моя реакция на оскорбления меня, моего брата и остальных присутствующих была чрезмерной, но после конфликта я публично извинился и готов загладить причиненный вред.

Урок я полностью усвоил, тюрьма этому способствует, очень хотелось бы выйти на волю, активно заняться спортом и все свободное время посвятить своей семье.

Ваш Саша.