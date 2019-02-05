«Урок усвоил. Ваш Саша»: футболист Кокорин в письме из тюрьмы попросил прощения у болельщиков

Кокорин просит прощения за то, что подвел всех и не может «помогать своим участием в тренировочном процессе и соревнованиях».
Из письма Александра Кокорина:
Как спортсмен и человек публичный я не должен был так поступать, извиняюсь, не сдержался.
Признаю, что моя реакция на оскорбления меня, моего брата и остальных присутствующих была чрезмерной, но после конфликта я публично извинился и готов загладить причиненный вред.
Урок я полностью усвоил, тюрьма этому способствует, очень хотелось бы выйти на волю, активно заняться спортом и все свободное время посвятить своей семье.
Ваш Саша.
Напомним, в начале октября произошли две потасовки с участием полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла и игрока любительской лиги Александра Протасовицкого.
На видео с камер видно, что они напали на водителя одной из ведущих Первого канала, затем в кафе — на главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Сторона защиты утверждает, что оба нападения были спровоцированы, и в драке участвовали не все.
Два дня поле произошедшего футболисты не выходили на связь, однако потом пришли в полицию, откуда их отправили в изолятор.
Возбуждены уголовные дела о хулиганстве в составе группы лиц и о побоях.
В декабре Тверской суд Москвы на два месяца продлил арест Кокорина и Мамаева.