Уроженка Барнаула стала трехкратной чемпионкой мира по художественной гимнастике

Спортсменка одержала победу в двух соревнованиях - с мячом и обручем.
В 2022 году Дарья также победила в упражнении с булавами на чемпионате мира в Софии.
Таким образом, она стала уже трехкратной чемпионкой мира.
За Германию Дарья начала выступать в 2019 году. Родилась же спортсменка в Барнауле.
Официальных же представителей от России и Белоруссии на соревнованиях не было из-за отстранения международной федерацией гимнастики.
Ранее переименовали российский стадион имени скандальной олимпийской чемпионки.