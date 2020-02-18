Ушел из жизни основатель федерации бодибилдинга Алтайского края

Первый руководитель Алтайской краевой федерации бодибилдинга Николай Гринь скончался 16 февраля после тяжелой болезни, сообщил «Алтайский спорт». Ему было 64 года.

На Алтае Николай Гринь появился около 40 лет назад, приехав с Украины.

В барнаульском спорткомплексе «Жемчужина», где он до последнего времени был и директором, и тренером, Николай Григорьевич собственными силами создал программы реабилитации детей-инвалидов. Они занимались в «Жемчужине» бесплатно.

Николай Гринь долго играл на любительском уровне за футбольную команду ветеранов «Коммунальщик», даже когда ему было за шестьдесят.

Прощание со спортсменом пройдёт 18 февраля в Алтайском похоронном доме по адресу ул. Титова, 9-а (за бывшим ДК Химиков) с 12.30 до 14.30.