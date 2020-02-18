Ушел из жизни основатель федерации бодибилдинга Алтайского края

На Алтае Николай Гринь появился около 40 лет назад, приехав с Украины.
В барнаульском спорткомплексе «Жемчужина», где он до последнего времени был и директором, и тренером, Николай Григорьевич собственными силами создал программы реабилитации детей-инвалидов. Они занимались в «Жемчужине» бесплатно.
Николай Гринь долго играл на любительском уровне за футбольную команду ветеранов «Коммунальщик», даже когда ему было за шестьдесят.
Прощание со спортсменом пройдёт 18 февраля в Алтайском похоронном доме по адресу ул. Титова, 9-а (за бывшим ДК Химиков) с 12.30 до 14.30.