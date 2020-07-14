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Спорт

Ушел из жизни первый руководитель барнаульского спортклуба «Динамо»

На 72-м году жизни умер бывший руководитель спортклуба «Динамо» Геннадий Галкин, пишет «Алтайский спорт».

Свеча.
Свеча.
pixabay.com

Геннадий Галкин скончался утром 12 июля в больнице, где был подключен к аппарату ИВЛ.

Похоронят Геннадия Григорьевича на Черницком кладбище 14 июля.

Галкин возглавил спортклуб «Динамо» с самого момента его образования в 1991 году и в сложные годы ему удалось сохранить футбольную школу. Он покинул клуб в 2001 году.

Также спортивный мир запомнил Геннадия Галкина, как председателя краевой федерации хоккея середины 1980-х. Кроме того, его называют тем, кто непосредственно сопричастен к взлету барнаульского «Мотора».

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