В Белокурихе начали доводить до ума долгострой семилетней давности после гневного письма людей

К осени 2021 года в Белокурихе хотят открыть новое здание спортивной школы «Горные лыжи». Объект, находящийся в высокой степени готовности, был забыт на два года. О нем «вспомнили» только после письма родителей, дети которых уже много лет ютятся в подвальном помещении.

История строительства полноценного помещения для секций по горным лыжам и сноуборду в Белокурихе длится с 2013 года. Тогда старое здание, предназначавшееся для детей, было снесено, а новое обещали построить достаточно быстро.

Ребят временно разместили в подвале спорткомплекса «Благодать». Однако временная стоянка оказалась многолетней. При этом никто не учел, что в подвале нельзя хранить спортинвентарь из-за сырости и плесени, писала неоднократно о проблеме «Российская газета».

Когда объект почти возвели, оказалось, что сделали строители это с огрехами. Работы застопорились.

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Поговаривают, что взять на себя достройку и исправление ошибок готов был собственник барнаульского комплекса «Авальман» и президент федерации горнолыжного спорта Сергей Кизилов. Но не нашел понимания с прежним руководством профильного управления.

Так и оказалось здание спортшколы, воспитавшей немало кандидатов в мастера и разрядников, в бесперспективном списке долгостроев.

Что сейчас изменилось

Осенью шум вновь подняли родители. Их понять можно: на носу очередной горнолыжный сезон, а на стройке опять тишина.

Люди готовы были писать напрямую президенту Владимиру Путину, по поручению которого, кстати, и было принято решение о создании спортшколы «Горные лыжи» в Белокурихе. Но начали с послания в адрес губернатора Томенко и депутата Госдумы Бессарабова.

И кажется, дело сдвинулось с мертвой точки. 2 декабря министр спорта края Алексей Перфильев рассказал, что начались работы по возведению газовой котельной.

Первенство Сибири по горным лыжам крайспортуправление.

Сам проблемный проект, доставшийся ему по наследству от не самой эффективной предшественницы, он назвал «условным хвостом».

Когда хотят достроить школу

Шутка ли, но по проекту здание спортшколы в Белокурихе, где давно есть газ, должно было отапливаться углем. Вопрос с инженерными сетями тоже оказался до конца не продуман. Теперь все это надо делать заново, пояснил министр Перфильев.

По его словам, за возведение газовой котельной, которая будет снабжать горнолыжников теплом, подрядчик уже взялся. Прогнозы дает оптимистичные: если все пойдет хорошо, закончить работу он должен к маю следующего года.

Первенство Сибири по горным лыжам крайспортуправление.

Следующий этап — благоустройство территории. Полностью завершить все работы планируется к осени 2021 года.

До этого времени минспорт обещает сделать так, чтобы юных спортсменов не выгнали из их нынешнего «дома». Как оказалось, размещаться в подвальных помещениях по соображениям безопасности спортивные секции со следующего года больше не могут.