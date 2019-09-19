Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 сентября 20°C
29

Успешный дебют воспитанников Барнаульской федерации биатлона

В Новосибирске состоялись соревнования по летнему биатлону Первенство Сибирского федерального округа по биатлону среди юношей и девушек 14−15 лет. Биатлон собрал 90 участников из 6 регионов Сибири. Впервые успешно выступили воспитанники Барнаульской федерации биатлона.

Команда Барнаульской федерации биатлона и тренер Сергей Ковалев.
Команда Барнаульской федерации биатлона и тренер Сергей Ковалев.
Фото предоставлено Барнаульской федерацией биатлона.

Волков Матвей стал четвертым в индивидуальной гонке на лыжероллерах, показав качественную стрельбу допустив один промах, от призового места его отделили всего 4 секунды.

София Каврыжникова впервые участвовала в соревнованиях достаточного высокого уровня и в индивидуальной гонке на лыжероллерах показала достойный результат, стала 4-й, проиграв совсем немного представителю Алтайского края Копыриной Екатерине.

Достойно выступил Андрей Панкратов заняв 12 место в индивидуальной гонке.

Все представители Барнаульской федерации биатлона выполнили норматив 1 спортивный разряд по биатлону. Готовил команду к выступлению тренер молодых биатлонистов Сергей Ковалев.

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость