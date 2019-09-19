Успешный дебют воспитанников Барнаульской федерации биатлона

Волков Матвей стал четвертым в индивидуальной гонке на лыжероллерах, показав качественную стрельбу допустив один промах, от призового места его отделили всего 4 секунды.
София Каврыжникова впервые участвовала в соревнованиях достаточного высокого уровня и в индивидуальной гонке на лыжероллерах показала достойный результат, стала 4-й, проиграв совсем немного представителю Алтайского края Копыриной Екатерине.
Достойно выступил Андрей Панкратов заняв 12 место в индивидуальной гонке.
Все представители Барнаульской федерации биатлона выполнили норматив 1 спортивный разряд по биатлону. Готовил команду к выступлению тренер молодых биатлонистов Сергей Ковалев.