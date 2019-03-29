Чиновник или бизнесмен? В хоккейном клубе «Алтай» будет новый директор

В апреле у руля ХК «Алтай» встанет новый человек. Уже достоверно известно, что свой пост покидает Дмитрий Чекалин, который на протяжении нескольких лет был директором хоккейного клуба. На его место может прийти либо молодой чиновник из регионального минспорта, либо человек из бизнеса.

Почему снимают директора?

Факт того, что Дмитрий Чекалин покинет свой пост, altapress.ru подтвердил министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев. По его словам, у директора клуба была возможность проявить себя, но он ею не воспользовался.

«Я Дмитрия Владимировича на этой должности не вижу», — сообщил Алексей Перфильев.

Напомним, ХК «Алтай» является краевым автономных учреждением, учредителем которого выступает краевое министерство спорта.

Дмитрий Чекалин , директор ХК «Алтай» vk.com/hcaltaiofficial

С 12 февраля Дмитрий Чекалин помимо директорских функций исполнял обязанности и главного тренера «Алтая». Это произошло после того, как тренерский штаб через месяц после назначения покинул Александр Климов, за которым тянулся целый шлейф сомнительных историй.

Александр Климов , тренер «Алтайских беркутов». Олег Богданов

Сам Алексей Перфильев смену руководства в «Алтае» объяснил желанием внести позитивные изменения, которых давно не хватает нашему хоккею. При этом министр не исключает, что спортивный опыт Дмитрия Чекалина будет применен в других направлениях алтайского спорта.

Кто встанет у руля клуба?

На сегодняшний день достоверно известно об одной из кандидатур на пост директора «Алтая». Эту должность может занять ведущий специалист краевого минспорта Руслан Чайкин. Молодой человек (сейчас ему 29 лет) подтвердил altapress.ru сделанное ему предложение.

Руслан Чайкин,

ведущий специалист минспорта Алтайского края:

В министерстве спорта я курирую зимние виды спорта, взаимодействую с представителями 30 различных федераций. Хоккей для меня всегда был в приоритете. Я больше года занимался разработкой краевой программы развития этого вида спорта. Когда Алексей Перфильев предложил мне возглавить клуб, я взвесил все «за» и «против» и согласился.

Руслан Чайкин , ведущий специалист минспорта края vk.com/id83991014

В настоящий момент Руслан Чайкин собирает необходимый пакет документов. В апреле он пройдет обучение спортивному менеджменту в Сочи. В министерстве спорта Чайкин работает с 1 мая 2017 года. До этого момента был сотрудником комитета по спорту и молодежной политике Завьяловского района.

По словам Алексея Перфильева, кандидатура Руслана будет выдвинута совместно минспортом и краевой федерацией хоккея.

Кто такой кандидат бизнеса?

Между тем есть вероятность, что должность директора ХК «Алтай» может занять кто-то другой.

«Бизнесмены, заинтересованные в развитии хоккея на Алтае, предлагали другие кандидатуры», — пояснил Алексей Перфильев.

Предприниматель Михаил Дроздов, владеющий «Карандин-Ареной» и барнаульским Дворцом зрелищ и спорта, комментировать этот вопрос отказался. По неофициальной информации, он может поддержать кандидатуру Максима Ничаева, который сейчас является исполнительным директором «Карандин-Арены».

Предприниматель Михаил Дроздов Анна Зайкова

Очевидно, что мнение Дроздова в этом вопросе будет точно не последним, так как в его руках теперь сосредоточены все действующие круглогодичные хоккейные площадки в Барнауле.

Окончательное решение по директору «Алтая» будет принято в следующем месяце.

Что будет с командой?

Сейчас у хоккеистов «Алтая» продолжается тренировочный процесс, несмотря на то, что сезон для них уже окончен. По словам тренера Евгения Бакланова, это делается для того, чтобы спортсмены сохраняли форму.

В конце апреля они должны уйти в отпуск, а затем займутся по индивидуальным программам. Скорее всего, первые сборы у команды стартуют 1 июля. Вся предсезонная подготовка рассчитана на 10 недель.

Хоккейный клуб «Алтай» vk.com/hcaltaiofficial

Уже известно, что в межсезонье клуб могут покинуть около 10 хоккеистов, кто-то из них уже объявил о своем решении уйти.

Что касается тренерского штаба, то в нем точно останется Евгений Бакланов. Будет он работать в роли главного тренера или помощника, станет понятно позже.