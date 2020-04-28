В Алтайском крае несмотря на коронавирус достроят первую «концессионную» ледовую арену

В Рубцовске продолжается строительство многофункциональной ледовой арены. На стройке работают больше 30 человек, но подрядчик предпринял все меры безопасности в связи с коронавирусом, рассказали в минэкономразвития Алтайского края.

Ввести спортивных объект в эксплуатацию планируют в 2020 году. Пропускная способность ледовой арены составит не менее 360 человек в смену, а вместимость до 300 зрителей. Она будет предназначена для массового катания на коньках и проведения учебно-тренировочных занятий.

Строительство идет в рамках концессионного соглашения, заключенного между правительством края и компанией «Арена», которое они заключили еще в 2018 году.

Ледовая арена в Рубцовске станет первым спортивным объектом в регионе, построенным с использованием данного механизма.

Общий объем инвестиций по проекту составит порядка 240 млн рублей, около 130 млн рублей из которых — средства частного партнера.

На объекте уже завершаются работы по устройству кровли, ведется кирпичная кладка стен и перегородок, монтаж внутренних сетей отопления и водоснабжения, собирают конструкции трибун, готовится основание под технологическую плиту ледового поля.

Арену оснастят импортозамещающими разработками фирмы «Арена». Это льдозаливочный комбайн, машинка для подрезки льда, травмобезопасный хоккейный борт и другие.

По данным «СПАРК-Интерфакс», основным владельцем фирмы с долей 70% указан алтайский предприниматель Михаил Дроздов. Он является руководителем и совладельцем хоккейного клуба «Динамо Алтай» и ледового дворца «Динамо» им. Ю. Карандина в Барнауле, где выступает команда.