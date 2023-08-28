В Алтайском крае отгремели большие хоккейные выходные, которые запомнятся надолго

26 августа в Барнауле прошел гала-матч с участием звезд отечественного хоккея. На Алтай приехали чемпионы мира, призеры и победители Олимпийских игр, члены сборной страны разных времен. Регалий у них столько, что не перечесть. Они проводили мастер-классы, встречались с юными спортсменами и тренерами, а затем сами вышли на лед.

Как проходил визит

Большими спортивными событиями Алтай уже не удивишь. При участии министерства спорта края наш регион принимал и международные старты, вспомним, например, этап Кубка мира по гребле, и всероссийские.

Но такого количества титулованных, прославленных и всеми любимых звезд спорта на Алтае еще не было. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов подсчитал: в Барнаул одновременно приехали сразу четыре поколения сборной страны — небывалое явление.

Сам Вячеслав Фетисов посещения Алтайского края начал с Белокурихи, где в качестве депутата Госдумы принял участие в форуме по оздоровительной медицине.

Побывал он и в селе Бочкари Целинного района, где пообщался с местными хоккеистами. Не мог он не заехать в Бийск, где в нынешнем году на условиях концессии построили новый ледовый дворец.

Уже в Барнауле, 26 августа, Фетисов честно признался: изменения, которые за последние годы произошли на Алтае, на лицо.

Первый раз я побывал на Алтае пять лет назад и могу сказать, что за прошедшее время произошли серьезные изменения. Я вижу, как развивается инфраструктура, как строятся социальные объекты. Люди почувствовали уверенность, — сказал Вячеслав Фетисов.

Вместе с коллегами спортсменами он подарил губернатору Виктору Томенко памятную хоккейную майку с подписями всех звезд, которые в этот раз приехали к нам на Алтай.

Фетисов пообещал, что таким составом они будут приезжать чаще. А у тысяч болельщиков, собравшихся в этот вечер в Титов-Арене, спросил: «Будем дружить?». В ответ зал взорвался аплодисментами.

В Барнауле прошел гала-матч с участием звезд отечественного хоккея. Фото: Ирина Пергаева. В Барнауле прошел гала-матч с участием звезд отечественного хоккея. Фото: Ирина Пергаева. Чемпионы мира, призеры и победители Олимпийских игр, члены сборной страны разных времен проводили мастер-классы, встречались с юными спортсменами и тренерами. Фото: Ирина Пергаева. Чемпионы мира, призеры и победители Олимпийских игр, члены сборной страны разных времен проводили мастер-классы, встречались с юными спортсменами и тренерами. Фото: Ирина Пергаева. Александр Сергеевич Якушев. Фото: Ирина Пергаева.

Как проходил гала-матч

Гала-матч проходил по особому формату — по 15 минут легендарным хоккеистам, среди которых помимо Вячеслава Фетисова были Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Алексей Морозов, Александр Якушев и другие прославленные игроки прошлых лет, противостояли три разные команды.

Первыми стали "Бочкари 40+", выступающие в Ночной хоккейной лиги. Им легенды забросили три безответные шайбы.

Вторым соперником стала любительская команда "Шайба", с известными бизнесменами и чиновниками в своем составе. Они открыли счет голам «хозяев» льда.

Самый большой отпор звездам обеспечили "Ветераны Мотора" во глава с известным Вячеславом Бугорским на тренерском мостике. Хоть "моторовцы" и забили трижды, итоговый счет все равно оказался в пользу звезд — 7:4. Матч получился зрелищным.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Бесконечно рад, что легенды хоккея сегодня в Барнауле, мы смогли им рассказать, что Барнаул — это тоже мировая столица. Это люди, на примере которых выросли целые поколения спортсменов, патриотов своей страны, которые ее любят, защищают и двигают вперед. Уверен, что на трибунах, в наших спортивных школах, где легенды провели мастер-классы, появились ребятишки, которые теперь выберут для себя такой вид спорта. Хоккеисты прививают им любовь к своей стране, ее истории, приверженность своему народу.

После окончания гала-матча болельщики еще долго провожали хоккеистов овациями.

Мероприятие организовано при поддержке Правительства и минспорта края.