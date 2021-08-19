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Спорт

В Алтайском крае перекроют трассу из-за Чемпионата России по триатлону

28 и 29 августа в Алтайском крае организуют перекрытие дороги из-за проведения Чемпионата России по триатлону, предупредили в Алтайавтодоре.

Триатлон в Алтайском крае.
Триатлон в Алтайском крае.
http://altai3race.ru/

Для проезда всех видов транспорта закроют дорогу «Алтайское — Ая — Бирюзовая Катунь» км 51+300 — км 57+734 (от поворота на «Altai Palace» до границы с ОЭЗ «Бирюзовая Катунь») и далее по территории ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» до разворотного кольца на съезде с моста на ОЭЗ «Бирюзовая Катунь».

Перекрытие будет длиться 28 августа с 9:30 до 12:30 и 29 августа с 8:00 до 16:00.

Фестиваль ALTAI3RACE: Siberian Tri Fest пройдет на территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь».

В программе:

  • 27 августа — заплыв на 1,8 км,
  • 28 августа — триатлон-спринт (0,75 км- 20 км — 5 км), забег для девушек Altai3race LADIES и детский забег на 200 м и 500 м,
  • 29 августа — триатлон на средней дистанции. Чемпионат России и первенство Altai3race (1,9 км — 90 км — 21,1 км).
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