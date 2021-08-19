В Алтайском крае перекроют трассу из-за Чемпионата России по триатлону

28 и 29 августа в Алтайском крае организуют перекрытие дороги из-за проведения Чемпионата России по триатлону, предупредили в Алтайавтодоре.

Для проезда всех видов транспорта закроют дорогу «Алтайское — Ая — Бирюзовая Катунь» км 51+300 — км 57+734 (от поворота на «Altai Palace» до границы с ОЭЗ «Бирюзовая Катунь») и далее по территории ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» до разворотного кольца на съезде с моста на ОЭЗ «Бирюзовая Катунь».

Перекрытие будет длиться 28 августа с 9:30 до 12:30 и 29 августа с 8:00 до 16:00.

Фестиваль ALTAI3RACE: Siberian Tri Fest пройдет на территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь».

В программе: