В Алтайском крае перенесли спортивные соревнования из-за зимнего дождя

Традиционные соревнования должны были провести в ближайшие выходные 7−9 февраля, но прогноз погоды оказался неблагоприятным — плюсовая температура и осадки, возможно, дождь.

Олимпиаду проводят по шести видам состязаний: лыжные гонки, хоккей, полиатлон, зимний футбол, шахматы, соревнования семей.

В ней участвуют десять городов Алтайского края: Бийск, Рубцовск, Алейск, Белокуриха, Заринск, ЗАТО Сибирский, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Славгород, Яровое.

Похожая ситуация с погодой произошла в 2016 году — тогда олимпиаду сельских спортсменов не отменили. Хоккеисты были вынуждены забивать шайбы на растаявшем льду.

Некоторые старты перенесли на более раннее время, но это не сильно спасло ситуацию. Днем на улице было плюс девять градусов.