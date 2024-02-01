В Алтайском крае пройдут соревнования по горнолыжному спорту

6 – 7 февраля в Белокурихе пройдут Профессиональные соревнования по горнолыжному спорту Серия PRO в дисциплине слалом и открытие Кубка России по горнолыжному спорту.

Организаторы соревнований:

Российская федерация горнолыжного спорта;

Национальная горнолыжная лига;

Федерация горнолыжного спорта и сноуборда Алтайского края.

6 февраля с 10:00 на склонах ГЛК «Благодать» пройдут Профессиональные соревнования по горнолыжному спорту Серия PRO в дисциплине слалом среди мужчин и женщин. Награждения пройдет 6 февраля в 18:00.

7 февраля года лучшие спортсмены из 19 регионов России страны станут участниками гонки в рамках Кубка России по горнолыжному спорту, заезды состоятся на склонах ГЛК «Благодать».

При этом все жители Алтайского края могут стать зрителями Церемонии открытия Кубка России по горнолыжному спорту. Она состоится 6 февраля в Белокурихе на территории ГЛК «Благодать» по адресу ул. Славского, 77.

Сбор гостей начнется в 17:30, а начало торжественной программы в 18:00. Вход свободный.

Ранее сообщалось, что опытные барнаульские инструкторы проводят бесплатные занятия по зимним видам спорта.

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