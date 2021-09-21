В Алтайском крае состоялись первые всероссийские соревнования по практической стрельбе

«Кубок Барнаульского патронного завода по карабину» проходил с 16 по 19 сентября на базе стрелково-стендового комплекса «Алтайский стрелок», который расположен в селе Шадрино. Сражаться за главный приз на полигоне собрались 60 участников из европейской части России и соседних регионов.

Время пострелять

18 сентября состоялась торжественная церемония открытия. Пахло металлом, клубился пороховой дым, вокруг раздавались оглушительные хлопки. Без баллистических наушников и защитных очков было не обойтись — гильзы прыгали как кузнечики на лужайке, пули отбивали чечетку об металлические цели.

Игорь Куппа,

генеральный директор «Барнаульского патронного завода»:

— Соревнования такого масштаба в нашем регионе проходят впервые, но они проводятся в рамках развития практической стрельбы на Алтае. Генеральным спонсором в организации мероприятия выступила холдинговая компания «Барнаульский патронный завод».

Всероссийские соревнования по практической стрельбе «Кубок Барнаульского патронного завода по карабину». «Барнаульский патронный завод»

Заявиться на участие мог каждый стрелок, состоящий в клубе федерации практической стрельбы России и внесший предварительный взнос. Стрелки расположились на пяти огневых рубежах, где выполняли различные упражнения в дисциплинах на скорость и точность выстрелов. Соревнования проходили в две смены.

«Барнаульский патронный завод» обеспечил соревнования призовым фондом, а спортсменов патронами. После основных соревнований всем желающим предложили опробовать продукцию. Зрители активно включились в ряды стрелков, на месте изучая азы стрелкового спорта — как зарядить патрон, как держать карабин и глок, чтобы он не «укусил» руку.

Важная миссия

Всероссийские соревнования по практической стрельбе «Кубок Барнаульского патронного завода по карабину» разрабатывались с начала 2021 года как этап подготовки к празднованию 80-летия завода.

Всероссийские соревнования по практической стрельбе «Кубок Барнаульского патронного завода по карабину». «Барнаульский патронный завод»

Артем Рожков,

руководитель аппарата федерации по практической стрельбе России:

— Хочу похвалить полигон: прекрасное стрельбище, очень ухоженное. Надеюсь, на этом полигоне у нас состоится еще не одно соревнование. Более того, мы рассчитываем, что подобные соревнования станут ежегодными. Это важно для развития как отдельной индустрии, так и для спорта в целом. Барнаульский патронный завод не первый год оказывает спонсорскую поддержку для сборной России по практической стрельбе, но соревнования стали первым примером личного взаимодействия с заводом.

Предполагается, что на полигоне в Шадрино будет размещаться база для проведения соревнований. Это удобно и для для спортсменов, которые приезжают из Москвы, Новосибирска, Челябинска и других городов.

Всероссийские соревнования по практической стрельбе «Кубок Барнаульского патронного завода по карабину». «Барнаульский патронный завод»

По словам Артема Рожкова, в планах также провести на барнаульском полигоне один из этапов кубка России. Однако дисциплину пока не определили.

Справка

«Барнаульский патронный завод» является ведущим предприятием Холдинга ХК «Барнаульский станкостроительный завод». Завод выпускает патроны для нарезного и гладкоствольного оружия, которые по своим тактико-техническим характеристикам, а также благодаря современной технологии их производства, является конкурентными на мировом рынке. Это позволяет предприятию удерживать лидирующие позиции на рынке и регулярно осуществлять поставки продукции в страны Америки, Европы и Азии.

Предприятие образовано в 1941 году на базе эвакуированных на Алтай Подольского, а также частично Тульского и Луганского патронных заводов. Предприятие входит в перечень организаций оборонно-промышленного комплекса страны, формируемый Минпромторгом России.