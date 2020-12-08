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Спорт

В Алтайском крае стало на одного мастера спорта международного класса больше

Алтайской спортсменке 20-летней Полине Миллер присвоили звание мастера спорта России международного класса, сообщил «Алтайский спорт».

Полина Миллер.
Полина Миллер.
instagram.com/p_milka

Документ подписали в Министерстве спорта РФ. Жительница Барнаула в 2020 году выиграла летний чемпионат России и была второй на зимнем чемпионате страны на дистанции 400 метров.

Год назад она выиграла золото чемпионата Европы среди юниорок до 20 лет и дебютировала на взрослом чемпионате мира.

Пока вместе с тренером спортсменка находится на сборах в подмосковном Новогорске, но к 20 декабря вернется в Барнаул. У студентки третьего курса Алтайского государственного медицинского университета начнется стоматологическая практика, уточняет спортивное издание.

Полину в секцию по легкой атлетике 8-летнем возрасте привели родители. Ее папа большой поклонник этого вида спорта и когда-то занимался сам. До этого девочка занималась спортивной аэробикой. Первый и единственным на данный момент тренер Полины — Надежда Клевцова. У нее же когда-то начинал тренироваться Сергей Шубенков.

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