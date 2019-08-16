В алтайском «политехе» определили, кто будет ремонтировать скандальный манеж

15 августа был определен победитель торгов на проведение ремонта в спортивном манеже Алтайского государственного технического университета. Ранее сообщалось, что работы в нем могут начаться уже в сентябре.

По данным единой информационной системы в сфере закупок, победителем торгов стала компания «РСМУ-8».

Ее директор и учредитель — Евгений Педченко. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий.

Компания готова взяться за ремонт в манеже «политеха» за 21,7 млн рублей, снизив начальную цену на 109 тыс. рублей.

Второй участник торгов, судя по всему, от дальнейшего понижения отказался. Договор с подрядчиком пока не подписан.

Как развивается ситуация с легкоатлетами?

В настоящий момент конфликт вокруг капитального ремонта манежа «политеха» продолжается. Напомним, из-за укладки нового покрытия для игровых видов спорта вуз демонтирует часть беговых дорожек. Легкоатлеты говорят о том, что возможностей для проведения соревнований у них больше не будет.

По данным altapress.ru, с ноября по май в манеже проходилось порядка десяти различных стартов.

15 августа известный барнаульский барьерист Сергей Шубенков, который пытается сохранить легкоатлетическую направленность манежа не только для себя, но и для всех легкоатлетов края, написал в своем Instagram: «Дело не сдвинулось, но маски сброшены окончательно».