В алтайской «альтернативе Шерегешу» начнут межевать участки для инвесторов

В следующем году в развитие спортивной деревни в Тягуне вложат еще 17 млн рублей. Средства пойдут на обустройство водопровода, которого тут пока нет. Параллельно районные власти хотят приступить к межеванию участков.

В 2020 году за счет краевого бюджета в Тягуне обустроили подъездные пути к спортивной деревне и установили линии электропередач.

В общей сложности на это было потрачено 24 млн рублей, сообщил глава администрации Заринского района Валерий Тимирязев. Объект входит в краевую адресную программу.

Следующим этапом станет освещение и прокладка водопровода.

Юбилейный лыжный «Тягунский марафон» в Тягуне. Дмитрий Лямзин.

В 2021 году также планируется начать межевание участков, первый из которых будет площадью около 1,5 га. Кто в последстви станет его застройщиком, в районной администрации пока не говорят.

Что еще планируется

Инженерную инфраструктуру спортивной деревни обустраивают под будущих инвесторов.

В 2017 году краевые власти одобрили проект спортивного кластера, по которому здесь должны появиться горнолыжная и лыжные трассы, трасса для сноутьюбинга, веревочный парк, бугельная канатная дорога, трассы для санного спорта, сноуборда и велоспорта, а также конюшня и вертолетная площадка.

Юбилейный лыжный «Тягунский марафон» в Тягуне. Дмитрий Лямзин.

Часть объектов уже возведены на территории спортивной базы «Берлога». В нынешнем году здесь построили гостиницу для отдыхающих.

Чем уникален Тягун

Тягун не случайно называют альтернативой кузбасского Шерегеша. Снег в этой местности выпадает раньше, чем в других территориях края, и стаивает позже.

Открытие зимнего сезона в Тягуне запланировано на 12 декабря, а через неделю, 19 декабря, здесь пройдет финал чемпионата России по зимнему триатлону.