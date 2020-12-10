В алтайской «альтернативе Шерегешу» начнут межевать участки для инвесторов

В 2020 году за счет краевого бюджета в Тягуне обустроили подъездные пути к спортивной деревне и установили линии электропередач.
В общей сложности на это было потрачено 24 млн рублей, сообщил глава администрации Заринского района Валерий Тимирязев. Объект входит в краевую адресную программу.
Следующим этапом станет освещение и прокладка водопровода.
В 2021 году также планируется начать межевание участков, первый из которых будет площадью около 1,5 га. Кто в последстви станет его застройщиком, в районной администрации пока не говорят.
Что еще планируется
Инженерную инфраструктуру спортивной деревни обустраивают под будущих инвесторов.
В 2017 году краевые власти одобрили проект спортивного кластера, по которому здесь должны появиться горнолыжная и лыжные трассы, трасса для сноутьюбинга, веревочный парк, бугельная канатная дорога, трассы для санного спорта, сноуборда и велоспорта, а также конюшня и вертолетная площадка.
Часть объектов уже возведены на территории спортивной базы «Берлога». В нынешнем году здесь построили гостиницу для отдыхающих.
Чем уникален Тягун
Тягун не случайно называют альтернативой кузбасского Шерегеша. Снег в этой местности выпадает раньше, чем в других территориях края, и стаивает позже.
Открытие зимнего сезона в Тягуне запланировано на 12 декабря, а через неделю, 19 декабря, здесь пройдет финал чемпионата России по зимнему триатлону.