В Барнаул за наградами съехались спортивные випы со всего Алтайского края

В общей сложности награды получили более 90 человек. Это победители четырех различных конкурсов: «Лучшие спортсмены и тренеры Алтайского края», «Юные талантливые спортсмены», «Лучшие детские тренеры» и «Лучшие дворовые тренеры».
Двукратный чемпион мира 2018 года по пулевой стрельбе Сергей Каменский из Бийска получил награду в номинации «Олимпийская доблесть Алтайского края».
Звание лучшего тренера также получил его отец Игорь Каменский.
Среди коллективов по игровым видам спорта отметили футбольную команду ампутантов «Динамо-Алтай», которая в 2018 году стала чемпионом России.
Среди наиболее прославленных спортсменов по олимпийским видам спорта свою награду лично смог получить только Сергей Шубенков, который по традиции пропускает зимний легкоатлетический сезон.
Его коллега Полина Миллер сейчас на соревнованиях в Великобритании, конькобежец Виктор Муштаков — в США, борец Виталий Щур — в Болгарии.
Награды за них получили родители либо тренеры.