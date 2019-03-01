В Барнаул за наградами съехались спортивные випы со всего Алтайского края

1 марта в правительстве региона наградили лучших спортсменов и тренеров Алтайского края. 40 детских наставников со всего региона получили премии по 50 тысяч рублей, а юные спортсмены — годовые губернаторские стипендии.

В общей сложности награды получили более 90 человек. Это победители четырех различных конкурсов: «Лучшие спортсмены и тренеры Алтайского края», «Юные талантливые спортсмены», «Лучшие детские тренеры» и «Лучшие дворовые тренеры».

Двукратный чемпион мира 2018 года по пулевой стрельбе Сергей Каменский из Бийска получил награду в номинации «Олимпийская доблесть Алтайского края».

В Барнауле наградили лучших спортсменов Алтайского края. Дмитрий Лямзин.

Звание лучшего тренера также получил его отец Игорь Каменский.

Среди коллективов по игровым видам спорта отметили футбольную команду ампутантов «Динамо-Алтай», которая в 2018 году стала чемпионом России.

Среди наиболее прославленных спортсменов по олимпийским видам спорта свою награду лично смог получить только Сергей Шубенков, который по традиции пропускает зимний легкоатлетический сезон.

В Барнауле наградили лучших спортсменов Алтайского края. Дмитрий Лямзин.

Его коллега Полина Миллер сейчас на соревнованиях в Великобритании, конькобежец Виктор Муштаков — в США, борец Виталий Щур — в Болгарии.

Награды за них получили родители либо тренеры.