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16 февраля -9°C

В Барнауле хотят провести Чемпионат Европы среди самых выносливых гребцов

В 2023 году в Барнауле может пройти Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ на марафонские дистанции. 15 февраля перспективы проведения этого соревнования обсудили губернатор Виктор Томенко и делегация Международной федерации каноэ (ICF), прибывшая на Алтай.

На барнаульском гребном канале стартовал международный "Кубок Чемпионов"
На барнаульском гребном канале стартовал международный "Кубок Чемпионов"
Дмитрий Лямзин

Накануне члены делегации Аднан Алиев и Руд Хайселар побывали на гребном канале. Руд Хайселар, отвечающий в ICF за проведение марафонских соревнований, рассказал, что он впервые в жизни инспектировал водоем на снегоходе, однако это не помешало ему оценить возможности объекта.

Он подчеркнул, что остался очень доволен поездкой.

«Канал и база канала подходят по всем требованиям, международным стандартам. Нравится, что аэропорт недалеко от города, что сам канал в городе», — поделился впечатлениями представитель международной федерации.

Как проходят марафоны

По словам Руда Хайселара, у марафонских соревнований есть свои особенности: все спортсмены делятся на возрастные группы — обычно это взрослые, молодежь до 23 лет, юниоры и ветераны. Стартуют участники вместе.

&quot;Кубок Чемпионов&quot; по гребле в Барнауле
«Кубок Чемпионов» по гребле в Барнауле
Анна Зайкова

Проплыв дистанцию, они выходят и берег и бегут круг вместе с лодками вдоль берега и зрительских трибун. Часто в момент выходы на сушу происходят столкновения. Были случае, когда марафонцы даже ломали свои лодки.

По популярности в мире соревнования по марафону идут на втором месте после спринта.

На барнаульском гребном канале стартовал международный &quot;Кубок Чемпионов&quot;
На барнаульском гребном канале стартовал международный «Кубок Чемпионов»
Дмитрий Лямзин

В Чемпионатах Европы принимают участие около 400 спортсменов из почти 20 стран Старого Света.

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