В Барнауле хотят провести Чемпионат Европы среди самых выносливых гребцов

В 2023 году в Барнауле может пройти Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ на марафонские дистанции. 15 февраля перспективы проведения этого соревнования обсудили губернатор Виктор Томенко и делегация Международной федерации каноэ (ICF), прибывшая на Алтай.

Накануне члены делегации Аднан Алиев и Руд Хайселар побывали на гребном канале. Руд Хайселар, отвечающий в ICF за проведение марафонских соревнований, рассказал, что он впервые в жизни инспектировал водоем на снегоходе, однако это не помешало ему оценить возможности объекта.

Он подчеркнул, что остался очень доволен поездкой.

«Канал и база канала подходят по всем требованиям, международным стандартам. Нравится, что аэропорт недалеко от города, что сам канал в городе», — поделился впечатлениями представитель международной федерации.

Как проходят марафоны

По словам Руда Хайселара, у марафонских соревнований есть свои особенности: все спортсмены делятся на возрастные группы — обычно это взрослые, молодежь до 23 лет, юниоры и ветераны. Стартуют участники вместе.

«Кубок Чемпионов» по гребле в Барнауле Анна Зайкова

Проплыв дистанцию, они выходят и берег и бегут круг вместе с лодками вдоль берега и зрительских трибун. Часто в момент выходы на сушу происходят столкновения. Были случае, когда марафонцы даже ломали свои лодки.

По популярности в мире соревнования по марафону идут на втором месте после спринта.

На барнаульском гребном канале стартовал международный «Кубок Чемпионов» Дмитрий Лямзин

В Чемпионатах Европы принимают участие около 400 спортсменов из почти 20 стран Старого Света.