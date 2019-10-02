В Барнауле и Горно-Алтайске пройдет киберспортивный турнир «Кубок Ростелекома»

13 октября в двух городах состоятся межрегиональные онлайн-соревнования по киберспорту «Кубок Ростелекома», организованные национальным оператором при поддержке местных отделений Федерации компьютерного спорта Алтайского края и Республики Алтай.

В программе соревнований предусмотрены три игровые дисциплины: шутер Counter-Strike GO, боевая арена Dota2 и стратегия в реальном времени Clash Royale.

Отборочные этапы турнира пройдут в регионах до 6 октября. В Горно-Алтайске на «Кубок Ростелекома» будут приглашены победители республиканского чемпионата, который в настоящее время идет на киберспортивной площадке «Navigator» в Горно-Алтайске. В Барнауле команды сразятся в клубе «RT-Арена» («Ростелеком-Арена») по адресу: пр. Красноармейский, 111. Призовой фонд турнира составит 50 тысяч рублей.

Киберспортивный турнир «Кубок Ростелекома». Фото: ПАО «Ростелеком». Киберспортивный турнир «Кубок Ростелекома». Фото: ПАО «Ростелеком». Киберспортивный турнир «Кубок Ростелекома». Фото: ПАО «Ростелеком».

Ирина Белкина,

и.о. заместителя директора , директор по работе с массовым сегментом Алтайского филиала «Ростелекома»:

В этом году «Кубок Ростелекома» посвящен развитию киберспортивного движения в двух Алтаях: годовщине барнаульского клуба «RT-Арена» и открытию в Горно-Алтайске игровой площадки «Navigator» по новому адресу: пр. Коммунистический, 73а. Мы также совершенствуем наш продукт для геймеров — тарифный план «Игровой», скоростной интернет с эксклюзивными игровыми бонусами без дополнительной оплаты. Сегодня в составе тарифа действуют три крупных опции: это игры корпораций Wargaming, Warface и 4Game. Услуга доступна всем пользователям услуги «Домашний интернет»".

Регистрация на турнир:

Алтайский край — vk.com.

Республика Алтай — vk.com.