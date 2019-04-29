В Барнауле лучшим футболистам вручили кубки-гиганты и почти 2 тысячи медалей

26 апреля в барнаульском клубе «Че Гевара» состоялось традиционное награждение спортсменов, принимавших участие в зимних турнирах под эгидой двух краевых федераций по футболу и мини-футболу. Этот сезон для миниатюрной разновидности футбола в Алтайском крае стал юбилейным, десятым по счету. Кроме того, самым массовым, самым непредсказуемым и самым запоминающимся по накалу страстей.

Самым массовым по количеству участников в прошедшем сезоне стал Чемпионат Алтайского края по зимнему мини-футболу, в нем играли сразу 115 команд, разделенных на 14 лиг.

В самой престижной Супер-лиге в этом году произошла полноценная смена поколений. На место многолетних лидеров пришла дерзкая мастеровитая молодежь. Команда «Атлетик», только в прошлом сезоне вышедшая в элитный дивизион, в этом уверено его и выиграла.

В матче за первое место «Атлетик» камня на камне не оставил от одного из лидеров чемпионата «АлтайСоккера», в составе которого было больше всего профессиональных игроков. Оказалось, что молодость спокойно бьет класс.

Андрей Проскурин,

директор «Алтайской краевой ассоциации мини-футбола»:

Я уже отмечал, что балом в алтайском мини-футболе сейчас правит молодежь. Команда «Атлетик» этому доказательство. Мне лично очень импонирует этот коллектив и по манере игры, и по отношению к футболу. Могу сказать, это уже не просто коллектив, а настоящая дружная семья.

В Барнауле прошло награждение победителей зимнего футбольного сезона 2018−2019 годов altapress.ru В Барнауле прошло награждение победителей зимнего футбольного сезона 2018−2019 годов altapress.ru В Барнауле прошло награждение победителей зимнего футбольного сезона 2018−2019 годов altapress.ru В Барнауле прошло награждение победителей зимнего футбольного сезона 2018−2019 годов altapress.ru В Барнауле прошло награждение победителей зимнего футбольного сезона 2018−2019 годов altapress.ru В Барнауле прошло награждение победителей зимнего футбольного сезона 2018−2019 годов altapress.ru В Барнауле прошло награждение победителей зимнего футбольного сезона 2018−2019 годов altapress.ru

Чем в 2019 году отличился Камень-на-Оби?

На сегодняшний день Чемпионат Алтайского края по зимнему мини-футболу является не только самым массовым по количеству команд, но и самым представительным по географии.

Уже много лет в нем участвуют коллективы из Алейска, Рубцовска, Заринска и Камня-на-Оби, Первомайского, Троицкого, Целинного, Тальменского и даже отдаленного Угловского районов.

В Барнауле прошло награждение победителей зимнего футбольного сезона 2018−2019 годов altapress.ru

В этом году в рамках чемпионата края вновь была проведена отдельная бийская лига, в которой участвовали 7 команд из четырех близлежащих районов и самого наукограда.

Уже летом число команд в бийской лиге увеличится до 18.

Несколько слов надо сказать и о команде «Алькон» из Камня-на-Оби. В этом году каменский коллектив совершил настоящий рывок, вышел в Супер-лигу и стал обладателем Кубка Алтайского края, второго по значимости трофея в сезоне.

В Барнауле прошло награждение победителей зимнего футбольного сезона 2018−2019 годов altapress.ru

Андрей Проскурин,

директор «Алтайской краевой ассоциации мини-футбола»:

У «Алькона» потрясающая группа болельщиков. Я считаю, в этом их главное и самое весомое преимущество. Когда тебя так искренне поддерживают, просто не возможно не выигрывать.

Сколько турниров провели девушки-футболистки?

То, что в крае существует женский футбол на любительском уровне еще пару лет назад вообще никто не знал. В этом году Чемпионат края среди девушек-футболисток уже стал регулярным и объединил сразу восемь команд.

Поддержку женскому футболу оказал краевой минспорт, без участия которого сам турнир вряд ли был бы возможен.

В Барнауле прошло награждение победителей зимнего футбольного сезона 2018−2019 годов altapress.ru В Барнауле прошло награждение победителей зимнего футбольного сезона 2018−2019 годов altapress.ru В Барнауле прошло награждение победителей зимнего футбольного сезона 2018−2019 годов altapress.ru В Барнауле прошло награждение победителей зимнего футбольного сезона 2018−2019 годов altapress.ru

Летом футболисток ожидают сразу три турнира — баттл KFC, турнир имени Александра Семендяева, первого женского тренера на Алтае, и чемпионат края.

А в ноябре девушки вновь выйдут на паркет спортзала «Коммунальщик».

В Барнауле прошло награждение победителей зимнего футбольного сезона 2018−2019 годов altapress.ru

Каким будет летний мини-футбольный сезон?

Уже после 10 мая в Барнауле стартует летний мини-футбольный сезон. В основной чемпионат заявилось более 50 команд. В дополнение к этому будет проходить «Лига выходного дня», в которой команды играют по воскресениям.

В этом году вновь выйдут на поле и ветераны, участвующие в «Лиге футбольных легенд Алтая» под эгидой АКАМФ. В этот турнир уже заявилось 12 коллективов.

В Барнауле прошло награждение победителей зимнего футбольного сезона 2018−2019 годов altapress.ru

Футболисты, предпочитающие формат «8 на 8», уже начали выявлять сильнейших.

На традиционном общем награждении по итогам летнего сезона участники всех турниров встретятся теперь в октябре. Фотографии триумфаторов зимнего сезона в полном размере вы можете скачать здесь.