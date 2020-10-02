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2 октября
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Спорт

В Барнауле на Нулевом километре появился спортивный бобер

В Барнауле на Нулевом километре установили бобра-пловца. Это символ Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, соревнования пройдут в 2021 году.

Бобер на Нулевом километре в Барнауле
Бобер на Нулевом километре в Барнауле
Barnaul 22

Символ зовут Сибиряк. В поднятой лапе бобер держит циферблат, на котором идет обратный отсчет до второго этапа Кубка мира. Он пройдет 20 по 23 мая 2021 года на гребном канале у Оби, сообщает Barnaul 22.

Известно, что Барнаул отстоял свое право проводить соревнования, «отбив» его у датского Копенгагена.

На Кубке среди зрителей организаторы разыграют два автомобиля и квартиру в Барнауле. Ожидается, что посмотреть на греблю приедут около 20 тыс. человек.

Точное количество участников пока неизвестно. Предположительно, речь идет о 400 спортсменов из 50 стран мира. Уже известно, что параспортсменов в Барнауле не будет.

Программа соревнований заявлена классическая: заезды на байдарках и каноэ в двойках и одиночках на 200, 500 и 1000 метров.

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