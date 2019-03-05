Процесс пошел: в барнаульском Дворце спорта заменят ледовую арену

Уже на этой неделе в барнаульском Дворце зрелищ и спорта начинается активная фаза реконструкции. До следующего хоккейного сезона новым собственникам необходимо привести объект в надлежащий вид, чтобы снять предписания МЧС. Зачем для этого менять ледовую арену, что будет с горючим потолком и как поменяется фасад здания, читайте в разборе altapress.ru.

Что будет с ледовой ареной?

Старые борта ледовой арены уберут и увезут в Новоалтайск. Ими планируют оградить уличную хоккейную «коробку», борта которой давно пришли в негодность.

Трибуны во Дворце тоже демонтируют. На их месте установят новые мягкие кресла. Пластиковые сидения, которые сохранились в нормальном состоянии, перевезут на другие спортивные объекты края, старые деревянные — утилизируют.

Что происходит внутри Дворца зрелищ и спорта Дмитрий Лямзин Что происходит внутри Дворца зрелищ и спорта Дмитрий Лямзин Что происходит внутри Дворца зрелищ и спорта Дмитрий Лямзин Что происходит внутри Дворца зрелищ и спорта Дмитрий Лямзин Что происходит внутри Дворца зрелищ и спорта Дмитрий Лямзин

Что касается начинки ледовой арены, то здесь придется повозиться. Дело в том, что старая система охлаждения работает на так называемом «рассоле». По словам специалистов, состав у него агрессивный и разъедает трубы, из-за чего система быстро приходит в негодность. На современных ледовых площадках «рассол» давно не используют, вместо него применяют раствор этиленгликоля. Так что начинку придется менять.

Что происходит внутри Дворца зрелищ и спорта Дмитрий Лямзин

Демонтировать будут и бетонную «подушку», которая располагается между внутренней системой охлаждения и поверхностью льда. Ее толщина — около метра, что превышает нормативные показатели.

Освещение ледовой площадки сделают по самым современным требованиям.

Будут ли убирать подвесной потолок?

Подвесной потолок был одной из главных претензий пожарных к прежним владельцам Дворца спорта. Дело в том, что держится он на перекрытиях из дерева. По скромным подсчетам, их вес больше 100 тонн.

Что происходит внутри Дворца зрелищ и спорта Дмитрий Лямзин

Деревянные перекрытия полностью демонтируют. Несущие металлические конструкции обработают огнезащитным покрытием.

Что изменится в фойе?

В первую очередь, здесь тоже уберут деревянный подвесной потолок, к которому были претензии со стороны МЧС. В фойе полностью заменят старую электропроводку, сделают нормальное освещение, смонтируют новую систему вентиляции и осушения воздуха.

Что происходит внутри Дворца зрелищ и спорта Дмитрий Лямзин Что происходит внутри Дворца зрелищ и спорта Дмитрий Лямзин Что происходит внутри Дворца зрелищ и спорта Дмитрий Лямзин Что происходит внутри Дворца зрелищ и спорта Дмитрий Лямзин Что происходит внутри Дворца зрелищ и спорта Дмитрий Лямзин Что происходит внутри Дворца зрелищ и спорта Дмитрий Лямзин

Не обойтись и без косметического ремонта. В некоторых частях просторного помещения стены серьезно облупились. Преобразится и барельеф, посвященный Герману Титову. Новые собственники Дворца зрелищ и спорта хотят сделать фойе более современным.

Что происходит внутри Дворца зрелищ и спорта Дмитрий Лямзин

Где будут переодеваться спортсмены?

Подвал, где раньше располагались раздевалки для спортсменов и юных хоккеистов, решено закрыть. Теперь здесь будет техническое помещение. Сюда сведут систему вентиляции и охлаждения.

Раздевалки решено перенести на первый этаж.

Что происходит внутри Дворца зрелищ и спорта Дмитрий Лямзин

Что будет с фасадом здания?

В первую очередь хотят заменить старые окна фасада, которые давно пришли в негодность. Это приводит к серьезным теплопотерям.

Ремонтировать надо и кровлю. Уже сейчас понятно, что во многих местах она серьезно прохудилась.

Дворец зрелищ и спорта в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru

Если получится, к началу следующего отопительного сезона около Дворца спорта установят газовую котельную, которая будет обеспечивать его теплом.

Полностью завершить первый этап реконструкции и запустить объект планируют в сентябре 2019 года.