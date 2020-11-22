В Барнауле открыли горнолыжный сезон на «Авальмане». Но есть ограничения

17 ноября на «Авальмане» запустили канатную дорогу беби-лифт на малом склоне. 22 ноября открылись трассы на основном склоне.
Здесь есть четыре трассы разного уровня сложности протяженностью до 350 метров и c перепадом высот до 75 метров. Они оснащены бугельными подъемниками.
В 2020 году из-за пандемии COVID-19 на «Авальмане» действуют ограничения
- Вход в здание комплекса строго в маске
- При подъеме на БКД (только на Т образных подвесках) использование маски обязательно
- Соблюдения социальной дистанции 1.5 метра в здании комплекса, а также на посадочной станции БКД
- В пункте проката выдача шлемов и масок запрещена