Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 ноября -5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Спорт

В Барнауле открыли горнолыжный сезон на «Авальмане». Но есть ограничения

22 ноября в Барнауле открыли сезон на горнолыжной трассе «Авальман». Об этом сообщили в официальном Instagram-аккаунте комплекса.

Сезон 2020-2021 на "Авальмане".
Сезон 2020-2021 на "Авальмане".
instagram.com/avalman

17 ноября на «Авальмане» запустили канатную дорогу беби-лифт на малом склоне. 22 ноября открылись трассы на основном склоне.

Здесь есть четыре трассы разного уровня сложности протяженностью до 350 метров и c перепадом высот до 75 метров. Они оснащены бугельными подъемниками.

В 2020 году из-за пандемии COVID-19 на «Авальмане» действуют ограничения

  1. Вход в здание комплекса строго в маске
  2. При подъеме на БКД (только на Т образных подвесках) использование маски обязательно
  3. Соблюдения социальной дистанции 1.5 метра в здании комплекса, а также на посадочной станции БКД
  4. В пункте проката выдача шлемов и масок запрещена
Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость