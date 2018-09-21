В Барнауле откроется спортивный магазин Спортхаус.

Широкий ассортимент горнолыжных костюмов из современных мембранных тканей и инновационного наполнителя, а также куртки, ветровки, футболки. Спортивная обувь на все сезоны и любую погоду. Вам больше не нужно посещать многочисленные магазины. Всё необходимое в одном месте!
Приятное обслуживание и лучшие цены!
Торжественное открытие состоится в субботу 22 сентября в 12.00!
Спортхаус для тех кто ценит качество и время!
Спортхаус — ваш спортивный помощник!
Адрес: г. Барнаул, ул. Ленина, 102 В, ТРЦ «Пионер», 3-й этаж, левое крыло
Телефон 8−983−102−39−00