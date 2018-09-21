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В Барнауле откроется спортивный магазин Спортхаус. Фото предоставлено рекламодателем

Торжественное открытие состоится в субботу 22 сентября в 12.00!

Спортхаус для тех кто ценит качество и время! Спортхаус — ваш спортивный помощник!