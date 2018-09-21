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В Барнауле откроется спортивный магазин Спортхаус

Возникла необходимость в новом образе для города, спорта и отдыха? Отдел Спортхаус распахнул свои двери для тех кто ищет по-настоящему качественные товары.

В Барнауле откроется спортивный магазин Спортхаус.
В Барнауле откроется спортивный магазин Спортхаус.
Фото предоставлено рекламодателем

Широкий ассортимент горнолыжных костюмов из современных мембранных тканей и инновационного наполнителя, а также куртки, ветровки, футболки. Спортивная обувь на все сезоны и любую погоду. Вам больше не нужно посещать многочисленные магазины. Всё необходимое в одном месте!

Приятное обслуживание и лучшие цены!

В Барнауле откроется спортивный магазин Спортхаус.
В Барнауле откроется спортивный магазин Спортхаус.
Фото предоставлено рекламодателем

Торжественное открытие состоится в субботу 22 сентября в 12.00!

Спортхаус для тех кто ценит качество и время!

Спортхаус — ваш спортивный помощник!

Спортивный магазин Спортхаус

Адрес: г. Барнаул, ул. Ленина, 102 В, ТРЦ «Пионер», 3-й этаж, левое крыло

Телефон 8−983−102−39−00

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