В Барнауле постелют новое футбольное поле с искусственным покрытием из Голландии

10 июля на стадион привезли последнюю партию резиновой крошки, всего для обустройства поля ее потребуется около 100 тонн.
На следующей неделе руководство школы ждет поступления специального клея для укладки покрытия и новой дренажной системы. Беговые дорожки, которые также идут в комплекте, планируется застелить на основном стадионе «Динамо» в центре Барнаула.
Согласно техническим характеристикам покрытие «Бамард Грасс 60 мм» — инженерная разработка последнего поколения из Голландии. Футбольное поле изготовлено из полиэтиленового волокна, укладывается оно рулонами.
Ширина полос достигает четырех метров, а длина соответствует размеру стандартного футбольного поля.
В зимний период футбольное поле можно использовать под каток, при оттаивании свойства искусственной травы останутся неизменными. Прослужить она должна не менее 5 лет.
Что еще построят в Барнауле?
Новое поле на «Трансмаше» станет первым в Барнауле, реализованном по федеральному проекту «Спорт — норма жизни».
Ранее министр спорта края Алексей Перфильев сообщал, что в краевой столице по ней должен появиться крупный физкультурно-оздоровительный комплекс, в Бийске — ледовый дворец.
Кроме того все районы края должны получить малые спортивные площадки, укомплектованные турниками, баскетбольными кольцами, теннисными столами. Причем 25 площадок будет создано уже в текущем году, обещают в ведомстве.