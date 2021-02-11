В Барнауле построят элитный боксерский клуб и передадут его детям

Армен Тоноян,
председатель правления Федерации бокса Алтайского края:
Мы уже приступили к обустройству нового боксерского зала, который, на наш взгляд, будет одним из лучших в Сибири. В прошлом году при непосредственном участии мэра Барнаула Вячеслава Франка федерация получила отдельно стоящее здание в районе Нового рынка площадью 1 тыс. квадратных метров. Зонирование помещения мы уже заканчиваем, после этого начинаются строительные работы.
По словам Тонояна, на обустройство нового боксерского зала потребуются существенные вложения в размере 35−40 млн рублей. Финансировать проект будут из двух источников — федерации и городского бюджета.
Сколько уже есть залов
На сегодняшний день в Алтайском крае насчитывается 67 боксерских залов, это в разы больше, чем в советское время, подчеркивают в федерации.
В Барнауле их 15, в Бийске — пять, в Рубцовске и Камне-на-Оби — по четыре, в Яровом — три. Первый боксерский зал запускают в Горняке.
С инициативой выступила группа местных жителей, которые решили арендовать помещение для тренировок и взять на себя часть расходов.
Полное интервью с Арменом Тонояном о его новой должности, боксерском кластере и кодексе чести читайте 12 февраля на сайте altapress.ru.