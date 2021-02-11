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Спорт

В Барнауле построят элитный боксерский клуб и передадут его детям

К сентябрю Федерация бокса Алтайского края планирует открыть новый спортивный зал. Об этом altapress.ru сообщил председатель правления объединения Армен Тоноян. По его словам, помещение отремонтируют и передадут городской спортшколе № 3.

Бокс.
Бокс.
unsplash.com

Армен Тоноян,
председатель правления Федерации бокса Алтайского края:

Мы уже приступили к обустройству нового боксерского зала, который, на наш взгляд, будет одним из лучших в Сибири. В прошлом году при непосредственном участии мэра Барнаула Вячеслава Франка федерация получила отдельно стоящее здание в районе Нового рынка площадью 1 тыс. квадратных метров. Зонирование помещения мы уже заканчиваем, после этого начинаются строительные работы.

Армен Тоноян, председателя правления Федерации бокса Алтайского края.
Армен Тоноян, председателя правления Федерации бокса Алтайского края.
Анна Зайкова

По словам Тонояна, на обустройство нового боксерского зала потребуются существенные вложения в размере 35−40 млн рублей. Финансировать проект будут из двух источников — федерации и городского бюджета.

Сколько уже есть залов

На сегодняшний день в Алтайском крае насчитывается 67 боксерских залов, это в разы больше, чем в советское время, подчеркивают в федерации.

В Барнауле их 15, в Бийске — пять, в Рубцовске и Камне-на-Оби — по четыре, в Яровом — три. Первый боксерский зал запускают в Горняке.

С инициативой выступила группа местных жителей, которые решили арендовать помещение для тренировок и взять на себя часть расходов.

Полное интервью с Арменом Тонояном о его новой должности, боксерском кластере и кодексе чести читайте 12 февраля на сайте altapress.ru.

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