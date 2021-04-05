В Барнауле поступили в продажу билеты на Кубок мира по гребле на байдарках и каноэ

Стартовала продажа билетов на соревнования барнаульского этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, сообщил « Алтайский спорт ».

Их можно приобрести в офлайн-кассах в гипермаркете «Лента» (ул. Власихинская, 67), ТРЦ «Европа», «Пионер», «БУМ» (ул.Георгия Исакова, 260) и «Весна». При покупке там взимается сервисный сбор в размере 5%.

Также билеты можно купить на сайте kassy.ru.

На каждый из четырех дней состязаний продадут по две тысячи билетов на зрительскую трибуну и еще 4 750 на набережную гребного канала в зрительскую зону (без места на трибуне).

Цены

200 рублей — на трибуну,

100 рублей — на набережную.

Дети до пяти лет могут пройти бесплатно. Однако билет действует в течение того дня, на который куплен.

В дни Кубка мира приобрести билеты можно будет на речном вокзале и гребном канале.

От речного вокзала до места проведения соревнований и обратно будут курсировать бесплатные автобусы (при предъявлении билета на Кубок мира) с 7:30 до 20:00. Всего запланировали по 68 рейсов ежедневно.