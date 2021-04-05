5 апреля 3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Спорт

В Барнауле поступили в продажу билеты на Кубок мира по гребле на байдарках и каноэ

Стартовала продажа билетов на соревнования барнаульского этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, сообщил «Алтайский спорт».

Барнаульский гребной канал.
Барнаульский гребной канал.
Altapress.ru.

Их можно приобрести в офлайн-кассах в гипермаркете «Лента» (ул. Власихинская, 67), ТРЦ «Европа», «Пионер», «БУМ» (ул.Георгия Исакова, 260) и «Весна». При покупке там взимается сервисный сбор в размере 5%.

Также билеты можно купить на сайте kassy.ru.

На каждый из четырех дней состязаний продадут по две тысячи билетов на зрительскую трибуну и еще 4 750 на набережную гребного канала в зрительскую зону (без места на трибуне).

Цены

  • 200 рублей — на трибуну,
  • 100 рублей — на набережную.

Дети до пяти лет могут пройти бесплатно. Однако билет действует в течение того дня, на который куплен.

В дни Кубка мира приобрести билеты можно будет на речном вокзале и гребном канале.

От речного вокзала до места проведения соревнований и обратно будут курсировать бесплатные автобусы (при предъявлении билета на Кубок мира) с 7:30 до 20:00. Всего запланировали по 68 рейсов ежедневно.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость