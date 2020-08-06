В Барнауле появится первая профессиональная площадка для керлинга

В барнаульской «Карандин-Арене» появится отдельное пространство для игры в керлинг. Об этом altapress.ru сообщил собственник объекта Михаил Дроздов. В этом году на арене перестроили основную ледовую площадку. Освободившееся место решено было отдать под перспективный вид спорта.

На «Карандин-Арене» всегда были две ледовые площадки: одна стандартная 30 на 60 метров, другая уменьшенная — 25 на 40 метров.

Первую в 2020 году решили перестроить, подогнав ее размеры под канадский стандарт.

Теперь на освободившемся пространстве будут играть керлингисты. Надо сказать, любители «камней» и «щеток» и раньше тренировались на «Карандин-Арене», теперь же у них будет свой особенный лед.

«Карандин-Арена» в Барнауле Анна Зайкова

По словам Дениса Гончарова, руководителя федерации керлинга Алтайского края, хоккейный лед им не особо подходил: он, как правило, изрезан коньками и не имеет специальной структуры.

Лед для керлинга «пупырчатый», по нему снаряды катятся лучше, а их траекторию проще предугадать.

Популярен ли в Барнауле керлинг

На постоянной основе в Барнауле тренируются более 20 спортсменов. В 2019 году прошел Чемпионат Алтайского края по керлингу, который объединил четыре местные команды и две из Новосибирска и Красноярска.

Керлинг. unsplash.com.

Как рассказал Денис Гончаров, любительских команд могло быть больше. Но из-за проблем с инфраструктурой возможности для занятий были ограничены.

Залить лед и нанести разметку на новой площадке планируется к открытию «Карандин-Арены».