В Барнауле появится первая профессиональная площадка для керлинга

На «Карандин-Арене» всегда были две ледовые площадки: одна стандартная 30 на 60 метров, другая уменьшенная — 25 на 40 метров.
Первую в 2020 году решили перестроить, подогнав ее размеры под канадский стандарт.
Теперь на освободившемся пространстве будут играть керлингисты. Надо сказать, любители «камней» и «щеток» и раньше тренировались на «Карандин-Арене», теперь же у них будет свой особенный лед.
По словам Дениса Гончарова, руководителя федерации керлинга Алтайского края, хоккейный лед им не особо подходил: он, как правило, изрезан коньками и не имеет специальной структуры.
Лед для керлинга «пупырчатый», по нему снаряды катятся лучше, а их траекторию проще предугадать.
Популярен ли в Барнауле керлинг
На постоянной основе в Барнауле тренируются более 20 спортсменов. В 2019 году прошел Чемпионат Алтайского края по керлингу, который объединил четыре местные команды и две из Новосибирска и Красноярска.
Как рассказал Денис Гончаров, любительских команд могло быть больше. Но из-за проблем с инфраструктурой возможности для занятий были ограничены.
Залить лед и нанести разметку на новой площадке планируется к открытию «Карандин-Арены».