В Барнауле при поддержке москвичей открывают филиал академии футбола имени Яшина

Футбольный клуб «Динамо-Барнаул» готовится к подписанию исторического для себя документа. Речь идет о соглашении с московской структурой «Динамо», готовой открыть на Алтае филиал академии имени Льва Яшина. Это сулит не только дополнительными вливаниями в детский футбол, но и масштабными инфраструктурными преобразованиями.

Как рассказал altapress.ru президент «Динамо-Барнаул» Алексей Минин, переговоры с коллегами из Москвы начались еще в феврале 2020 года. Сейчас они уже вышли на финишную прямую.

Из всех сибирских городов столичное «Динамо» для открытия филиала академии выбрало именно Барнаул. Новосибирск и Омск, которые также были в списке претендентов, остались за бортом.

В пользу краевой столицы говорила солидная футбольная история и целая плеяда известных игроков — в элитной Российской премьер лиге (РПЛ) и подэлитной Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и второго дивизиона (ПФЛ) играют более 50 алтайских воспитанников. Большинство из них вышли именно из спортшколы «Динамо».

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Подписание соглашения ожидается в ближайшие месяцы — это значит, что следующий набор детей может произойти уже в рамках созданной академии.

В нее переведут всех воспитанников без исключений, уже занимающихся в «Динамо» (470 человек) и тренерский состав, в который входят 12 барнаульских специалистов и три в филиалах в Бийске, Тальменке и Волчихе.

Здание стадиона «Трансмаш», где занимаются юные «динамовцы» Дмитрий Лямзин

Что получит барнаульский футбол

Алексей Минин не скрывает: филиал академии футбола — это возможность получить солидные средства на развитие детского спорта.

Речь идет о ежегодном выделении московским «Динамо» для Барнаула 30 млн рублей. Деньги пойдут на покупку инвентаря, формы, организацию поездок и формирование фонда оплаты труда для тренеров.

Здание стадиона «Трансмаш», где занимаются юные «динамовцы» Дмитрий Лямзин

Надо сказать, что спортшкола «Динамо» хоть и самая титулованная в крае, но деньгами не избалованная. Из краевого бюджета ей достается чуть более 12 млн рублей в год. Для сравнения «Алтаю» — 25 млн.

Понятно, что денег на все не хватает, поэтому часть средств, предназначенных для профессиональной команды, часто приходится перенаправлять на детей.

Алексей Минин , президент ПФК «Динамо-Барнаул» Дмитрий Лямзин

Алексей Минин,

президент футбольного клуба «Динамо-Барнаул»:

Пожертвование родителей — это неотъемлемая часть любого спорта, будь то футбол, хоккей или каратэ. Но мы стараемся минимизировать их взносы. У кого-то есть возможность вкладывать деньги в спортивное развитие своего ребенка, у кого-то нет. Не хочется, чтобы ребята из многодетных или малообеспеченных семей чувствовали себя не комфортно, поэтому всеми силами стараемся поддерживать именно детскую школу.

Что будет со стадионом «Трансмаш»

На сегодняшний день спортивная школа «Динамо» базируется на барнаульском стадионе «Трансмаш». В 2019 году его начали ремонтировать — на верхнем поле по программе «Спорт — норма жизни» постелили новое покрытие.

Но самое здание, где располагаются раздевалки и есть футбольный зал, в аварийном состоянии.

Здание стадиона «Трансмаш», где занимаются юные «динамовцы» Дмитрий Лямзин Здание стадиона «Трансмаш», где занимаются юные «динамовцы» Дмитрий Лямзин Здание стадиона «Трансмаш», где занимаются юные «динамовцы» Дмитрий Лямзин Здание стадиона «Трансмаш», где занимаются юные «динамовцы» Дмитрий Лямзин

В 2018 году было решено провести там капитальный ремонт, началось обследование. Вердикт оказался таким: сооружение старое, но привести его в порядок еще можно.

Но разрушение оказалось неумолимо, сейчас уже понятно, что трехэтажный корпус с пристойкой легче снести.

Что будет на его месте, пока точно не определено: возможно некий аналог ныне существующей конструкции, но в новом исполнении, возможно это будет полноценный манеж с раздевалками, душевыми и остальными необходимыми составляющими.

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Собственный полноразмерный манеж «Динамо» крайне необходим. В зимнее время ни у юных динамовцев, ни у профессиональных игроков нет возможности тренироваться в собственном помещении.

Манеж «Темп» — это частная собственность и совсем другая структура. Сегодня тебе там рады, завтра могут указать на дверь. И в «Динамо-Барнаул» это понимают.

Футбольный манеж «Темп» в Барнауле Анна Зайкова

Возможности полномасштабного строительства на стадионе «Трансмаш» сейчас обсуждают в краевом правительстве. Если власти дадут добро, проект будущего сооружения начнут готовить в 2021 году. А дальше пошло-поехало.

По словам Алексея Минина, участвовать в этом проекте готов банк ВТБ, являющихся соучредителем и главным спонсором московского «Динамо».