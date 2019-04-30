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В Барнауле при поддержке МРСК Сибири прошел турнир по дзюдо

Соревнования по дзюдо среди юношей на призы Ивана Нифонтова, посвященные празднованию Дня Победы, прошли в краевой столице. Один из партнеров соревнований — ПАО «МРСК Сибири» (входит в ГК ПАО «Россети») и её филиал, осуществляющий деятельность на территории края — «Алтайэнерго».

В Барнауле при поддержке МРСК Сибири прошел турнир по дзюдо.
В Барнауле при поддержке МРСК Сибири прошел турнир по дзюдо.
Фото: филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго».

В турнире приняли участие около 600 спортсменов из Казахстана, Республики Хакасия, Республики Алтай, Новосибирской, Омской, Томской и Кемеровской областей, Челябинска, Алтайского края и Барнаула. Организаторами соревнований стал спортивный клуб «Триумф» под руководством призера Олимпийских игр, чемпиона мира и Европы по дзюдо Ивана Нифонтова. Торжественное открытие турнира проходило в Алтайском училище олимпийского резерва.

Кроме увлекательных соревнований гости стали участниками и других интересных событий. Например, накануне соревнований прошла массовая детская тренировка под руководством тренеров сборной России. Ребята получили новые знания от лучших дзюдоистов мира и их известного тренера, олимпийского чемпиона Эцио Гамба. Работа с тренерами такого уровня навсегда остаётся в памяти детей. А для взрослых состоялся трёхдневный семинар, участниками которого стали более 100 спортсменов и тренеров из разных регионов. Именитые тренеры и чемпионы Федерации дзюдо России поделились с участниками методикой подготовки спортивного резерва сборных команд по дзюдо. Колоссальный опыт, знания и практические навыки оставила команда преподавателей на Алтае!

Такие события имеют большое значение для спортсменов, для региона, — поделился мнением Иван Нифонтов. — Мы привлекаем внимание детей и родителей к такому виду спорта, как дзюдо. Молодое поколение россиян должно расти здоровым, сильным, успешным. Именно эти качества развивает в ребятах дзюдо. Считаем, что у турнира большой потенциал, поэтому будем работать над его дальнейшим развитием! Очень приятно, что находим в этом деле таких надежных партнеров, как МРСК Сибири, которые поддерживают нас, наших ребят, а значит, заботятся о будущем Алтайского края, да и страны в целом.

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