В Барнауле прошел чемпионат по биатлону среди ветеранов

Локтев Сергей Александрович,
председатель союза биатлонистов Алтая среди ветеранов:
Соревнования получились более масштабными по сравнению с прошлым годом, и если сравнивать с подобными соревнованиями, которые проводят другие субъекты, то к нам съезжается самое большое количество участников. В этом году мы достаточно серьезно подготовились благодаря Министерству спорта Алтайского края. Сооружен навес для безопасности спортсменов, приобретены новые установки, компьютерная и другая техника, что позволило более эффективно организовать и провести соревнования.
Угаров Андрей Васильевич,
председатель Барнаульской федерации биатлона:
В этом году у нас в первый раз участвовали женщины. Четыре женщины приняли участие в спринтерской гонке, одна состояла в смешанном составе эстафетной команды. Если на следующий год будет больше участниц, возможно, будут и женские эстафеты.
В первый день, 26 июля, прошла спринтерская гонка. На следующий день состоялась самая зрелищная часть чемпионата — эстафета. По условиям эстафеты, общий возраст четырех участников каждой команды не должен превышать 180 лет. Чемпионат завершился в воскресенье, 28 июля, индивидуальными гонками с четырьмя огневыми рубежами для четырех возрастных групп.
По словам Андрея Угарова, в эстафетной гонке велась тяжелая и сложная борьба. Сборная Алтайского края не смогла выиграть первое место, биатлонисты из Томска оказались сильнее и точнее, у них была более качественная стрельба и они по праву стали чемпионами. «Барнаульская ракета» Иван Лыжин отыграл очень большой отрыв и смог вывести команду на второе место. Третье место заняла сборная Новосибирска.
Погодные условия для гонки выдались хорошие, однако многие спортсмены жаловались на дымку, мешающую стрельбе. В целом все спортсмены отметили организацию на высоком уровне.
Все победители и призеры индивидуальных гонок и эстафеты получили памятные призы. За первое и второе места ветеранам подарили новые телевизоры диагональю 43 и 32 дюйма, за бронзу вручили бытовую технику.