В Барнауле прошел чемпионат по биатлону среди ветеранов

Летний чемпионат по биатлону среди ветеранов прошел с 26 по 28 июля в Барнауле уже в восьмой раз. На турнире было представлено более 70 спортсменов из 16 городов. Участники приехали из Новосибирской, Томской, Ульяновской, Иркутской, Свердловской и Тюменской областей, Республики Алтая, Татарстана, а также Красноярского, Забайкальского и Алтайского края. Организаторами стартов традиционно выступили Федерация биатлона Алтайского края, Министерство спорта Алтайского края и Барнаульский пивоваренный завод.

Локтев Сергей Александрович,

председатель союза биатлонистов Алтая среди ветеранов:

Соревнования получились более масштабными по сравнению с прошлым годом, и если сравнивать с подобными соревнованиями, которые проводят другие субъекты, то к нам съезжается самое большое количество участников. В этом году мы достаточно серьезно подготовились благодаря Министерству спорта Алтайского края. Сооружен навес для безопасности спортсменов, приобретены новые установки, компьютерная и другая техника, что позволило более эффективно организовать и провести соревнования.

Угаров Андрей Васильевич,

председатель Барнаульской федерации биатлона:

В этом году у нас в первый раз участвовали женщины. Четыре женщины приняли участие в спринтерской гонке, одна состояла в смешанном составе эстафетной команды. Если на следующий год будет больше участниц, возможно, будут и женские эстафеты.

В первый день, 26 июля, прошла спринтерская гонка. На следующий день состоялась самая зрелищная часть чемпионата — эстафета. По условиям эстафеты, общий возраст четырех участников каждой команды не должен превышать 180 лет. Чемпионат завершился в воскресенье, 28 июля, индивидуальными гонками с четырьмя огневыми рубежами для четырех возрастных групп.

Чемпионат по биатлону среди ветеранов. Ирина Пергаева.

По словам Андрея Угарова, в эстафетной гонке велась тяжелая и сложная борьба. Сборная Алтайского края не смогла выиграть первое место, биатлонисты из Томска оказались сильнее и точнее, у них была более качественная стрельба и они по праву стали чемпионами. «Барнаульская ракета» Иван Лыжин отыграл очень большой отрыв и смог вывести команду на второе место. Третье место заняла сборная Новосибирска.

Погодные условия для гонки выдались хорошие, однако многие спортсмены жаловались на дымку, мешающую стрельбе. В целом все спортсмены отметили организацию на высоком уровне.

Все победители и призеры индивидуальных гонок и эстафеты получили памятные призы. За первое и второе места ветеранам подарили новые телевизоры диагональю 43 и 32 дюйма, за бронзу вручили бытовую технику.