В Барнауле прошли соревнования по биатлону среди учеников в рамках федерального проекта

Организаторами соревнований выступили Фонд социальных проектов Александра Локтева и «Барнаульская федерация биатлона», при информационной поддержке ОАО «Барнаульский пивоваренный завод».
Перед соревнованиями были проведены тренировочные занятия среди учащихся всех 6-х классов СОШ № 134 г. Барнаула, на которых учащиеся ознакомлены с правилами безопасного обращения с пневматическим оружием, получили первоначальные навыки стрельбы из пневматического оружия биатлонистов, в каждом классе проведено несколько тренировочных занятий.
При проведении занятий применялись современные винтовки «Пионер 345 К» и сопутствующее оборудование, приобретенные на средства Гранта президента РФ.
Данное срелково-спортивное оборудование позволяет развернуть пневматический биатлонный комплекс в течении 15 минут, в абсолютно любом спортзале или на спортивной площадке.
Победители и призеры награждены медалями и дипломами, предоставленными Фондом социальных проектов Александра Локтева.
Юноши:
- 1 место Панин Илья 6 класс «Б»,
- 2 место Маклашевский Роман 6 класс «Б»,
- 3 место Вихарев Павел 6 класс «В».
Девушки:
- 1 место Раннева Екатерина 6 класс «Б»,
- 2 место Миллер Арина 6 класс «Б»,
- 3 место Юдакова Екатерина 6 класс «А».
В номинации «За волю к победе» награждена Посысаева Елизавета 6 класс «Б».