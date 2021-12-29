В Барнауле прошли соревнования по биатлону среди учеников в рамках федерального проекта

28 декабря 2021 г. в 10.00. в СОШ № 134 в рамках проекта «Биатлон в школы» состоялись соревнования по биатлону в закрытых помещениях среди учащихся 6-х классов.

Организаторами соревнований выступили Фонд социальных проектов Александра Локтева и «Барнаульская федерация биатлона», при информационной поддержке ОАО «Барнаульский пивоваренный завод».

Перед соревнованиями были проведены тренировочные занятия среди учащихся всех 6-х классов СОШ № 134 г. Барнаула, на которых учащиеся ознакомлены с правилами безопасного обращения с пневматическим оружием, получили первоначальные навыки стрельбы из пневматического оружия биатлонистов, в каждом классе проведено несколько тренировочных занятий.

При проведении занятий применялись современные винтовки «Пионер 345 К» и сопутствующее оборудование, приобретенные на средства Гранта президента РФ.

Данное срелково-спортивное оборудование позволяет развернуть пневматический биатлонный комплекс в течении 15 минут, в абсолютно любом спортзале или на спортивной площадке.

Победители и призеры награждены медалями и дипломами, предоставленными Фондом социальных проектов Александра Локтева.

Источник: Виталий Барабаш , сетевое издание «Толк»

Юноши:

1 место Панин Илья 6 класс «Б»,

2 место Маклашевский Роман 6 класс «Б»,

3 место Вихарев Павел 6 класс «В».

Девушки:

1 место Раннева Екатерина 6 класс «Б»,

2 место Миллер Арина 6 класс «Б»,

3 место Юдакова Екатерина 6 класс «А».

В номинации «За волю к победе» награждена Посысаева Елизавета 6 класс «Б».