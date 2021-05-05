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В Барнауле пройдет биатлонная «Эстафета поколений», посвященная Дню Победы

7 мая на биатлонном комплексе «Алтайского училища олимпийского резерва» в программе краевых соревнований по летнему биатлону состоится «Эстафета поколений», посвященная Дню Победы, в которой вместе с ветеранами на старт выйдут и самые юные биатлонисты которые только начинают свой спортивный путь.

Биатлонная «Эстафета поколений».
Биатлонная «Эстафета поколений».
Барнаульский пивоваренный завод

Эти соревнования проводятся только в Барнауле. В эстафете примут участие биатлонисты в возрасте от 10 до 70 лет, из Барнаула, Бийска, Змеиногорска, и Республики Алтай.

Эстафетная гонка традиционно включает нескольких этапов с огневыми рубежами. Эстафета передается от молодых, более старшим участникам.

Биатлонная «Эстафета поколений».
Биатлонная «Эстафета поколений».
Барнаульский пивоваренный завод

В 15 командах известные в прошлом биатлонисты: Заслуженный мастер спорта по биатлону, чемпион мира Анатолий Жданович, победитель международных соревнований Иван Лыжин, среди действующих спортсменов: чемпионы России среди юношей Кульгуськин Леонид, Волков Павел, Дмитриева Валерия. Все сильнейшие биатлонисты Алтайского края.

«Эстафета поколений» — хорошая традиция, которую стараются укрепить ветераны Алтайского биатлона на протяжении нескольких лет. Дети знают, что эти люди в свое время достигли больших успехов в когда были в юношеском возрасте.

Биатлонная «Эстафета поколений».
Биатлонная «Эстафета поколений».
Барнаульский пивоваренный завод

Победители и призеры соревнований получат кубки, медали и дипломы, а так же ценные призы. Всех участников ждут поощрительные призы от Барнаульского пивоваренного завода и агрохолдинга ГУДВИЛЛ.

Начало соревнований в 11.00.

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