В Барнауле пройдет Кубок России по сноуборду

Ожидается, что в личном зачете по двум дисциплинам (параллельный слалом и параллельный слалом-гигант) примут участие более 50 спортсменов из семи регионов России (Алтайский, Краснодарский и Красноярский края, Кемеровская и Новосибирская области, Ханты-Мансийский автономный округ и Башкирия).
Также на соревнованиях ждут команду из Казахстана.
Алтайский край представит сборная из 15 сноубордистов.
4 декабря участники будут соревноваться в параллельном слаломе. Церемония открытия начнется в 9:30. С 11:00 до 13:00 будут сами гонки.
5 декабря запланирован параллельный слалом-гигант: с 18:00 до 19:30.
Церемония закрытия пройдет в 20:00.