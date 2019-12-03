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4 декабря
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Спорт

В Барнауле пройдет Кубок России по сноуборду

Этап Кубка России по сноуборду впервые проведут в Алтайском крае. Соревнования состоятся 4−5 декабря на базе горнолыжного комплекса «Авальман» в Барнауле, сообщили в пресс-центре мэрии.

Соревнование по параллельному слалому.
Соревнование по параллельному слалому.
"Алтайский спорт".

Ожидается, что в личном зачете по двум дисциплинам (параллельный слалом и параллельный слалом-гигант) примут участие более 50 спортсменов из семи регионов России (Алтайский, Краснодарский и Красноярский края, Кемеровская и Новосибирская области, Ханты-Мансийский автономный округ и Башкирия).

Также на соревнованиях ждут команду из Казахстана.

Алтайский край представит сборная из 15 сноубордистов.

4 декабря участники будут соревноваться в параллельном слаломе. Церемония открытия начнется в 9:30. С 11:00 до 13:00 будут сами гонки.

5 декабря запланирован параллельный слалом-гигант: с 18:00 до 19:30.

Церемония закрытия пройдет в 20:00.

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