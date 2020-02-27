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В Барнауле пройдет региональный этап Кубка России среди ветеранов биатлона

С 28 февраля по 1 марта в Барнауле пройдут соревнования по биатлону среди ветеранов.

Конференция.
Конференция.
Ирина Пергаева.

В этом году зарегистрировались 65 участников из 19 городов. На Алтае проведут этап Кубка России, а чемпионат страны по биатлону среди ветеранов в этом году пройдет в Ульяновске. Всего шесть этапов, они проводятся в Новосибирске, Тюмени, Екатеринбурге, Рязани, Ульяновске и Барнауле. Чемпионы первенства определяются по сумме заработанных очков. Активных спортсменов, которые ездят по всем городам, около 35 человек.

Сергей Локтев,
председатель АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая»:

Каждый год отдавать первенство Алтайскому краю не совсем правильно, ведь есть и другие субъекты России. Однако к нам приезжает больше всего спортсменов. Мы уже наработали определенный опыт, у нас на высоком уровне судейство, подготовлен комплекс и эффективно решаются организационные вопросы, поэтому к нам с удовольствием едут спортсмены и ветераны.

Первенство России уже проводилось на площадке в Белокурихе. Соревнования прошли в нормальном штатном режиме, но это был региональный статус. На федеральный статус требования жестче: это и определенные условия, и лицензированные стрельбища. В этом году решаются вопросы по проживанию спортсменов: проведение газа, отопления, запуск работы отелей. Когда все будет готово, в Белокурихе будут проводиться соревнования федерального уровня.

В эти же дни пройдет первенство Алтайского края среди юношей и юниоров. На более качественный уровень выведена подготовка молодого поколения биатлонистов.

Дистанции будут традиционные: 28 февраля пройдет спринтерская гонка, 29 февраля — эстафета, 1 марта — индивидуальная гонка. Гонки состоятся на Лыжно-биатлонном комплексе училища олимпийского резерва. Начало всех гонок — 12:00.

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